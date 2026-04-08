حسن هانی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام آتش‌بس میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی که با میانجی‌گری دولت پاکستان صورت گرفت، اظهار داشت: در ساعات گذشته این آتش‌بس به‌طور گسترده از سوی رژیم صهیونیستی نقض شده و بیش از ۳۰۰ مورد تخلف به ثبت رسیده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف تخریب زیرساخت‌های لبنان و تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله انجام شده و در حالی صورت می‌گیرد که آتش‌بس اعلام‌شده ماهیتی فراگیر داشته و شامل محور مقاومت نیز می‌شد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: حملات مکرر ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و بیروت، نقض صریح این توافق است و می‌تواند پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای به دنبال داشته باشد.

هانی‌زاده با اشاره به حمله به محل سکونت رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد: این اقدام در واقع حمله به ساختار سیاسی لبنان تلقی می‌شود و به‌منزله هدف قرار دادن حاکمیت این کشور است.

وی با انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی و آمریکا گفت: متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی و آمریکا به‌عنوان یکی از طراحان جنگ اخیر علیه ایران، در قبال این تحولات سکوت اختیار کرده‌اند که این موضوع عملاً به معنای حمایت غیرمستقیم از اقدامات رژیم صهیونیستی است.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: رفتار رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این رژیم هیچ پایبندی به قوانین بین‌المللی و توافقات ندارد و همین مسئله می‌تواند روندهای دیپلماتیک را با چالش جدی مواجه کند.

هانی‌زاده با اشاره به تلفات انسانی این حملات گفت: در جریان تجاوزات ۲۴ ساعت گذشته به جنوب لبنان، بیش از ۱۰۰ نفر به شهادت رسیده‌اند که این موضوع بیانگر شدت حملات و ابعاد انسانی بحران است.

وی در پایان تأکید کرد: محور مقاومت با هوشمندی تحرکات آمریکا و رژیم صهیونیستی را رصد می‌کند و در صورت تداوم این روند، احتمال پاسخ هماهنگ از سوی گروه‌هایی مانند انصارالله یمن، الحشد الشعبی عراق و حزب‌الله لبنان وجود دارد. همچنین جامعه جهانی باید در قبال این تحولات پاسخگو باشد، در غیر این صورت احتمال گسترش درگیری‌ها در سطح منطقه افزایش خواهد یافت.