احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای خدمترسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: با تأکید بر ضرورت مشارکت حداکثری مدیریت شهری در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، مسئولیت پاکسازی و تنظیف خیابان «میثم تمار» در کربلای معلی به شهرداریهای شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم برای اعزام نیروهای داوطلب و انتقال تجهیزات عملیاتی شهرداری به محل مأموریت اتخاذ شده است، افزود:مدیریت شهری گلپایگان با هدف تسهیل در عبور و مرور زائران و ارتقای سطح بهداشت عمومی در ایام اربعین، با تمام توان و بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی خود در این عرصه حضور خواهد یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به راهاندازی پویش «نذر حسین(ع)» اشاره کرد و افزود: این پویش با هدف بهرهمندی از توان داوطلبانه شهروندان و همسو با برنامههای کشوری، در سطح شهرستان اجرا میشود.
وی ادامه داد، بر اساس این طرح، علاقهمندان به خدمترسانی داوطلبانه (در بخش نظافت معابر) پس از ثبتنام و تأیید نهایی، با پشتیبانی کامل شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان به کربلای معلی اعزام خواهند شد.
به گفته شهردار گلپایگان هزینه ایاب و ذهاب و اسکان داوطلبان این پویش به طور کامل توسط مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان تأمین میگردد.
مهاجری ابراز کرد:از همه متقاضیان و دوستداران اهلبیت (ع) دعوت میشود برای شرکت در این پویش جهادی، اطلاعات فردی خود شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، تاریخ تولد، محل صدور شناسنامه، شماره تماس و تاریخ مورد نظر برای حضور در کربلای معلی را به شماره تماس ۰۹۹۹۱۲۲۶۶۹۰ پیامک کنند.
وی تصریح کرد: تیمهای عملیاتی و پشتیبانی شهرداری گلپایگان در ایام اربعین حسینی با استقرار در خیابان میثم تمار، وظیفه نظافت و پاکسازی این مسیر پرتردد را بر عهده خواهند داشت.
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