توقیف ۱۶۰ موتورسیکلت هنجارشکن در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای مستمر طرحهای ارتقای امنیت و آرامش در شهرستان بیرجند خبر داد و اظهار کرد: این طرحها در پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن، از ابتدای سال در سطح شهر به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به مهمترین مصادیق تخلفات مورد برخورد افزود: ایجاد آلودگی صوتی، مخدوش کردن پلاک، انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و سایر رفتارهای پرخطر از جمله تخلفاتی است که در قالب این طرح با آنها برخورد میشود.
رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای این طرح با مشارکت تیمهای گشت پلیس راهور و همکاری یگانهای انتظامی انجام شده و از ابتدای سال تاکنون هفت هزار و ۲۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شدهاند.
خسروی ادامه داد: همچنین در این مدت ۳۸۵ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات مؤثر توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.
وی با اشاره به برخورد ویژه با موتورسیکلتهای هنجارشکن گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱ مرحله طرح ویژه برای شناسایی و برخورد با موتورسیکلتهای متخلف در بیرجند اجرا شده که در نتیجه آن ۱۶۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شدهاند.
رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی هدف از اجرای این طرحها را ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش نظم ترافیکی و تأمین آرامش شهروندان عنوان کرد و افزود: مأموران پلیس راهور با استقرار در میادین، معابر اصلی، نقاط حادثهخیز و همچنین اجرای گشتهای محسوس و نامحسوس، بهصورت مستمر با تخلفات رانندگی برخورد میکنند.
خسروی با قدردانی از رانندگانی که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنند، تأکید کرد: پلیس در برخورد با رانندگان هنجارشکن که امنیت و آسایش عمومی را به خطر میاندازند، هیچگونه اغماضی نخواهد داشت و شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده اینگونه تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.
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