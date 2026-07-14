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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

توقیف ۱۶۰ موتورسیکلت هنجارشکن در بیرجند

توقیف ۱۶۰ موتورسیکلت هنجارشکن در بیرجند

بیرجند- رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۶۰ موتورسیکلت هنجارشکن توقیف و بیش از هفت هزار وسیله نقلیه متخلف در بیرجند اعمال قانون شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای مستمر طرح‌های ارتقای امنیت و آرامش در شهرستان بیرجند خبر داد و اظهار کرد: این طرح‌ها در پاسخ به مطالبات شهروندان و با هدف برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن، از ابتدای سال در سطح شهر به اجرا درآمده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین مصادیق تخلفات مورد برخورد افزود: ایجاد آلودگی صوتی، مخدوش کردن پلاک، انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و سایر رفتارهای پرخطر از جمله تخلفاتی است که در قالب این طرح با آن‌ها برخورد می‌شود.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای این طرح با مشارکت تیم‌های گشت پلیس راهور و همکاری یگان‌های انتظامی انجام شده و از ابتدای سال تاکنون هفت هزار و ۲۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعمال قانون شده‌اند.

خسروی ادامه داد: همچنین در این مدت ۳۸۵ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات مؤثر توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.

وی با اشاره به برخورد ویژه با موتورسیکلت‌های هنجارشکن گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۱ مرحله طرح ویژه برای شناسایی و برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف در بیرجند اجرا شده که در نتیجه آن ۱۶۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌اند.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی هدف از اجرای این طرح‌ها را ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش نظم ترافیکی و تأمین آرامش شهروندان عنوان کرد و افزود: مأموران پلیس راهور با استقرار در میادین، معابر اصلی، نقاط حادثه‌خیز و همچنین اجرای گشت‌های محسوس و نامحسوس، به‌صورت مستمر با تخلفات رانندگی برخورد می‌کنند.

خسروی با قدردانی از رانندگانی که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌کنند، تأکید کرد: پلیس در برخورد با رانندگان هنجارشکن که امنیت و آسایش عمومی را به خطر می‌اندازند، هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت و شهروندان نیز می‌توانند در صورت مشاهده این‌گونه تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کد مطلب 6887757

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