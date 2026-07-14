۲۵ توزیع کننده مواد مخدر و ۱۴ معتاد متجاهر در نائین دستگیر شدند

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این عملیات گسترده اظهار کرد: پلیس با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم، از مدت‌ها پیش رصد اطلاعاتی دقیق بر روی پاتوق‌های توزیع مواد مخدر و شناسایی نقاط جرم‌خیز را در دستور کار قرار داده بود.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نائین طی چند عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، همزمان با کنترل محورهای مواصلاتی و ایست و بازرسی‌های مقطعی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲۵ نفر از توزیع‌کنندگان اصلی مواد مخدر شدند.

سرهنگ براهیمی با اشاره به ابعاد دیگر این طرح تصریح کرد: علاوه بر بازداشت فروشندگان و سوداگران مرگ، ۱۴ نفر از معتادان متجاهر نیز در این عملیات جمع‌آوری و برای طی کردن مراحل بازپروری و درمان، به مراکز مجاز ترک اعتیاد منتقل شدند.

فرمانده انتظامی نائین از کشف ۲۱ کیلو و ۹۴۲ گرم ماده مخدر تریاک در جریان این پاکسازی‌ها خبر داد و تأکید کرد: تمام متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده‌های مقدماتی، برای طی مراحل قانونی و اعمال مجازات به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

وی با هشدار به هنجارشکنان و توزیع‌کنندگان مواد افیونی خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی شهرستان نائین با اقتدار کامل و بدون هیچ‌گونه اغماضی، مسیر ناامن را برای سوداگران مرگ مسدود خواهد کرد؛ چرا که امنیت، آرامش و سلامت اجتماعی شهروندان خط قرمز پلیس است و استمرار این طرح‌ها تا پاکسازی کامل مناطق، جزو اولویت‌های لاینفک ما باقی خواهد ماند.