باند سوءاستفاده از تسهیلات بانکی در گلستان متلاشی شد؛ دستگیری۷ متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی علیشاهی از شناسایی و انهدام یک باند سازمانیافته خرید و فروش غیرقانونی تسهیلات بانکی خبر داد و اظهار کرد: در این عملیات، هفت نفر از اعضای این شبکه با هماهنگی دستگاه قضایی دستگیر شدند.
وی افزود: چند ماه پیش گزارشهایی مبنی بر فعالیت افرادی در سایتهای درج آگهی از جمله «دیوار» و «شیپور» دریافت شد که با تبلیغ دریافت تسهیلات بانکی، اقدام به جمعآوری مدارک و اطلاعات هویتی متقاضیان میکردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان ادامه داد: بررسیها نشان داد اعضای این باند پس از دریافت مدارک افراد، نسبت به افتتاح حسابهای بانکی به نام آنان اقدام کرده و تسهیلات بانکی را دریافت میکردند. سپس مبالغ اخذشده را در مسیرهای مورد نظر خود جابهجا کرده و مورد سوءاستفاده قرار میدادند.
وی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی و با همکاری دستگاه قضایی، اعضای این شبکه را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان با اشاره به ابعاد این پرونده گفت: تاکنون ۳۷ نفر به عنوان شاکی و مالباخته شناسایی شدهاند و ارزش تسهیلاتی که در این شیوه مورد سوءاستفاده قرار گرفته، بیش از ۳۲ میلیارد تومان برآورد میشود.
وی از شهروندان خواست برای دریافت تسهیلات بانکی تنها از مسیرهای قانونی اقدام کنند و از ارائه مدارک هویتی و اطلاعات بانکی به افراد ناشناس یا آگهیهای منتشرشده در فضای مجازی خودداری کنند.
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