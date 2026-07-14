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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

کشف ۳۵ کیلوگرم تریاک از منزل یک قاچاقچی در قزوین

کشف ۳۵ کیلوگرم تریاک از منزل یک قاچاقچی در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی قزوین از کشف ۳۵کیلوگرم تریاک از منزل یک قاچاقچی در اطراف شهر قزوین خبر داد و گفت: در این عملیات، ۲ قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله مستمر با قاچاقچیان مواد مخدر و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پلیسی، از تبدیل محل سکونت یکی از قاچاقچیان در اطراف شهر قزوین به محل دپوی مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: پس از شناسایی دقیق مخفیگاه و با هماهنگی مقام قضائی، تیم عملیاتی پلیس به محل اعزام شد و در بازرسی از این منزل، ۳۵ کیلوگرم تریاک به همراه تعدادی آلات و ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۲ نفر قاچاقچی دستگیر شدند.

طرهانی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سوداگران مرگ با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6887966

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