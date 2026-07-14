ماجرای آتش سوزی در بندر بیروت چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، النشره لبنان گزارش داد: صبح امروز سهشنبه تعدادی از کانتینرهای موجود در بندر بیروت دچار آتشسوزی شد ولی هنوز علت این آتشسوزی مشخص نشده است.
بر اساس این گزارش، به دنبال مشاهده برخاستن دود از کانتینرهای موجود در بندر بیروت، تیمهای آتشنشانی به این مکان اعزام شدند. تاکنون هیچ نشانهای از وقفه در رفت و آمد کشتیها به بندر بیروت پس از این آتشسوزی مشاهده نشده است. مقامات رسمی نیز تاکنون تصمیمی درباره تعلیق عملیات در بندر یا توقف پذیرش کشتیها اتخاذ نکردهاند.
سازمان آتشنشانی لبنان اعلام کرد که نیروهای این سازمان آتش سوزی در داخل دو کانتینر را مهار کردهاند که یکی از آنها حاوی لوازم برقی و دیگری حاوی مواد عایقکاری بود.
این سازمان بیان کرد که نیروهای آتشنشانی موفق شدند از سرایت آتش به کانتینرهای مجاور جلوگیری کنند.
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