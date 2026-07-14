نشست اعضای مجلس خبرگان رهبری در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ایام پرفیض سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)، جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم شریف استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری در بیت حضرت آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده مقام معظم رهبری در استان گیلان برگزار شد.

این نشست با حضور حضرت آیت‌الله رمضانی و حضرت آیت‌الله کاظمی تشکیل شد و طی آن موضوعات گوناگونی نظیر مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان گیلان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

این جلسه، ضمن تجلیل از مقام والای عاشورا و ترویج معارف حسینی، موضوعاتی از قبیل فرهنگ عاشورایی و تأثیر آن در تقویت بنیان‌های فکری و معرفتی جامعه، مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان گیلان و راه‌های برون‌رفت از مشکلات جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حاضران در این مجلس، با تأکید بر نقش محوری حوزه علمیه و علمای دین در هدایت جامعه، تقویت ایمان و بصیرت مردمی و نقش راهبردی مجلس خبرگان رهبری، اهمیت توجه به تقویت ارزش‌های اسلامی، عدالت اجتماعی و رسیدگی به مشکلات مستضعفین استان گیلان را یادآور شدند.

این نشست همچنین فرصت مغتنمی برای تعمق در وضعیت فرهنگی و اقتصادی استان بود، به‌گونه‌ای که راهکارهایی جامع برای تقویت اقتصاد مقاومتی بر محور دین و معنویت ارائه گردید. همچنین، بر ضرورت هم‌افزایی میان نخبگان علمی، فرهنگی و مسئولین اجرایی استان تأکید شد تا مشکلات جاری مردم در سایه تدبیر و تلاش جمعی مرتفع گردد.

لازم به ذکر است که حضرت آیت‌الله اشکوری، نماینده دیگر مردم شریف استان در مجلس خبرگان رهبری، به دلیل حضور در شهر مقدس قم در ایام عزاداری، امکان حضور در این جلسه را نیافتند، اما پیام و دغدغه‌های ایشان برای توسعه و رفع معضلات استان از سوی دیگر حاضران مورد توجه و ذکر قرار گرفت.