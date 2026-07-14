دستگیری زوج سارق خودرو در پردیسان/ اعتراف متهمان به ۷ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا براتی فرمانده انتظامی شهرستان قم اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در محدوده پردیسان، مأموران کلانتری ۲۴ این منطقه رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.



وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، هویت یک زوج را به عنوان عاملان این سرقت‌ها شناسایی کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، عملیات دستگیری متهمان انجام شد و این افراد در تحقیقات پلیس به ارتکاب هفت فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.



وی بیان کرد: مأموران در ادامه بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل جعبه آچار، انواع جک، باند پخش خودرو، آینه خودرو، چادر مسافرتی و سایر لوازم مربوط به خودرو را کشف و ضبط کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان قم خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.