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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

دستگیری زوج سارق خودرو در پردیسان/ اعتراف متهمان به ۷ فقره سرقت

دستگیری زوج سارق خودرو در پردیسان/ اعتراف متهمان به ۷ فقره سرقت

قم- فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری یک زوج سارق خودرو در منطقه پردیسان خبر داد و گفت: متهمان پس از دستگیری به ارتکاب هفت فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا براتی فرمانده انتظامی شهرستان قم اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در محدوده پردیسان، مأموران کلانتری ۲۴ این منطقه رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، هویت یک زوج را به عنوان عاملان این سرقت‌ها شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، عملیات دستگیری متهمان انجام شد و این افراد در تحقیقات پلیس به ارتکاب هفت فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

وی بیان کرد: مأموران در ادامه بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه شامل جعبه آچار، انواع جک، باند پخش خودرو، آینه خودرو، چادر مسافرتی و سایر لوازم مربوط به خودرو را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6887820

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