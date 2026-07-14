به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۰:۳۵ روز ۲۳ تیر ۱۴۰۵، وقوع آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در محدوده ستارخان ، خیابان باقرخان به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.



با دریافت گزارش حادثه، کارشناسان اورژانس استان تهران به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی لازم برای مصدومان را انجام دادند.



در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس به مراکز درمانی امام خمینی و حضرت رسول اکرم (ص) منتقل شدند.