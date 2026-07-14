به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر نیکویی اظهار کرد: متهم پرونده آتشسوزی عرصههای جنگلی شهرستان گالیکش که از سال ۱۴۰۴ تحت تعقیب قرار داشت، پس از چند روز رصد و پایش اطلاعاتی توسط نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و با همکاری نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: در این عملیات که با هدف صیانت از عرصههای ملی و برخورد با عاملان تخریب منابع طبیعی انجام شد، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی پس از شناسایی محل اختفای متهم، با هماهنگی مراجع ذیربط نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
وی افزود: برخورد قاطع با عاملان تخریب، تصرف و آتشسوزی در عرصههای ملی با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان می خواهیم هرگونه تخلف و آتشسوزی در منابع طبیعی را در سریعترین زمان به مراجع مسئول گزارش کنند.
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