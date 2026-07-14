رکورد ملی برداشت چغندر قند در گچساران؛ عملکرد ۱۳۵ تنی در هر هکتار

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا عطا زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه برداشت چغندر قند از مزارع شهرستان گچساران آغاز شده است، افزود: کشاورزان این روزها مشغول برداشت مکانیزه محصولی هستند که امسال با ثبت رکوردی جدید، نویدبخش سالی پربار برای چغندرکاران است.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: امسال ۵۵ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت چغندر قند اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه میانگین برداشت این محصول حدود ۱۰۰ تن در هر هکتار است، افزود: پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تن چغندر قند از مزارع گچساران برداشت شود.

عطازاده با اشاره به ثبت رکوردی جدید در تولید این محصول اظهار کرد: برخی کشاورزان موفق شده‌اند تا ۱۳۵ تن چغندر قند در هر هکتار برداشت کنند که این میزان، رکوردی جدید در کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: محصول تولیدی به صورت خرید تضمینی توسط کارخانه قند یاسوج خریداری می‌شود که این موضوع، اطمینان خاطر بیشتری برای کشاورزان فراهم کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی گچساران تاکید کرد: خرید تضمینی، رعایت تناوب کشت، افزایش حاصلخیزی خاک و درآمد مناسب را از مهم‌ترین مزایای کشت چغندر قند برشمرد و گفت: تمامی مراحل برداشت این محصول به صورت کاملاً مکانیزه و با استفاده از ماشین‌آلات تخصصی انجام می‌شود که موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت برداشت شده است.