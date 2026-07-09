به گزارش خبرنگار مهر، منتخبی از اشعار رهبر شهید انقلاب در قالب کتابی تازه از سوی انتشارات انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد.

این اثر که با همکاری «دفتر شعر امین» در دست انتشار است، مجموعه‌ای از برگزیده اشعار رهبر شهید انقلاب را در کنار آثار تایپوگرافی هنرمندان شناخته‌شده عرصه هنرهای تجسمی و خوشنویسی ارائه می‌کند و تلاش دارد پیوندی میان شعر، خوشنویسی و هنرهای تصویری برقرار سازد.

یکی از سروده‌های این مجموعه با مطلع «دلم قرار نمی‌گیرد از فغان بی‌تو» در این کتاب منتشر شده است؛ غزلی که با تخلص «امین» سروده شده و مضامین عاشقانه و عرفانی را در قالبی کلاسیک به تصویر می‌کشد.

این کتاب به‌زودی از سوی انتشارات انقلاب اسلامی روانه بازار نشر خواهد شد و جزئیات بیشتر درباره زمان انتشار و مشخصات آن متعاقباً اعلام می‌شود.

در بخشی از سروده‌های این کتاب می‌خوانیم:

دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو

سپندوار از کف داده‌ام عنان بی تو

ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ

ز جام عیش لبی تر نکرد جان بی تو

چو آسمان مه آلوده‌ام از تنگدلی

پر است سینه‌ام از انده گران بی تو

نسیم صبح نمی‌آورد ترانه‌ی شوق

سر بهار ندارند بلبلان بی تو

لب از حکایت شب‌های تار می‌بندم

اگر امان دهدم چشم خون فشان بی تو

چو شمع گشته ندارم شراره‌ای به زبان

نمی‌زند سخنم آتشی به جان بی تو

از آن زمان که فروزان شدم ز پرتو عشق

چو ذره‌ام به تکاپوی جاودان بی تو

عقیق صبر به زیر زبان تشنه نهم

چو یادم آید از آن شکرین دهان بی تو

گزاره‌ی غم دل را مگر کنم چو «امین»

جدا ز خلق به محراب جمکران بی تو