به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ طالب‌زاده، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز با تأکید بر نقش بی‌بدیل جوانان در تحولات دفاعی کشور اعلام کرد که آینده قدرت هوایی بر پایه دانش، نوآوری و فناوری‌های نوین شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به ترس دشمن از ظرفیت‌های علمی و خلاقیت نسل جوان ایران، تصریح کرد: دشمن بیش از هر چیز از توان فکری، خلاقیت و ظرفیت علمی جوانان این مرزوبوم هراس دارد؛ چراکه پیشرفت در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های روزآمد، بدون حضور و مشارکت فعال نخبگان میسر نمی‌شود.



جانشین فرمانده نیروی هوایی در پایان بر لزوم بهره‌گیری از اندیشه‌های نوآورانه دانشجویان و متخصصان جوان تأکید کرد و دستیابی به اهداف راهبردی این نیرو را منوط به هم‌افزایی علمی و عملی با نسل مستعد و خلاق کشور دانست.