انتقاد از گرانی در بازار میوه کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد ناصری ظهر امروز دوشنبه در کارگروه آرد و نان شهرستان کوهدشت با تأکید بر اهمیت استمرار نظارت‌ها بر کالاهای اساسی، اظهار کرد: تنظیم بازار و برگزاری جلسات کارگروه آرد و نان، از اولویت‌های حیاتی شهرستان است و هر میزان که برای ارتقای کیفیت و ساماندهی این حوزه وقت گذاشته شود، باز هم کم است.

وی با اشاره به لزوم هم‌افزایی مدیران برای گره‌گشایی از مشکلات مردم، تصریح کرد: مسئولان بایستی با صرف وقت و تعامل سازنده، زمینه را برای رفع چالش‌های موجود فراهم کنند.

فرماندار کوهدشت در همین راستا از تلاش‌های مؤثر دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی شهرستان در برخورد با متخلفین قدردانی کرد.

ناصری با ابراز نگرانی از وضعیت بازار میوه، بیان کرد: وضعیت قیمت میوه در کوهدشت از خط قرمز عبور کرده است؛ لذا ساماندهی قیمت‌ها و برخورد قاطع با گران‌فروشی در این بخش فوریت دارد و باید موردتوجه جدی مدیران قرار گیرد.

وی به تأمین نیازهای ضروری ایام پیشرو پرداخت و افزود: پیگیری سهمیه آرد تعاون روستایی و همچنین تأمین آرد و نان موردنیاز مواکب در ایام اربعین حسینی، از جمله برنامه‌های اولویت‌داری است که به‌صورت جدی دنبال خواهد شد.

فرماندار کوهدشت بر رعایت دقیق موازین قانونی در حوزه پروانه‌های کسب نانوایی‌ها تأکید کرد و افزود: انتقال پروانه نانوایی به نام افراد غیر، فاقد وجاهت قانونی است و در این زمینه باید کاملاً مطابق با قانون عمل شود.