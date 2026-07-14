به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در راستای توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه میان بخش فضایی و حوزه زلزله‌شناسی، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی میان پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله با حضور نادر مکاری یامچی، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران و کامبد امینی حسینی، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های فضایی در پایش مخاطرات طبیعی، توسعه پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، طراحی سامانه‌های هوشمند مدیریت بحران و ارتقای توان ملی در حوزه پایش زمین‌ساختی منعقد شده است.

توسعه خدمات فضاپایه برای پاسخگویی به نیازهای کشور

در جریان این نشست، نادر مکاری یامچی با تشریح رویکرد جدید پژوهشگاه فضایی ایران در گسترش همکاری‌های بین‌سازمانی، اظهار کرد: پژوهشگاه فضایی ایران در حال ایجاد تحولی اساسی در نحوه تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است تا با ارائ ه خدمات فضاپایه، پاسخگوی نیازهای واقعی کشور باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی این پژوهشگاه افزود: زیرساخت‌های سنجش از دور، ایستگاه‌های GNSS و سامانه‌های پیشرفته پردازش تصاویر اپتیکی و راداری امروز به بلوغی رسیده‌اند که می‌توانند در پایش گسل‌های فعال، اندازه‌گیری تغییرشکل پوسته زمین و مدیریت ریسک لرزه‌ای نقشی راهبردی ایفا کنند.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران همچنین از آغاز اقدامات اولیه برای اجرای یک پروژه ماهواره‌ای مشترک در حوزه زلزله خبر داد و تصریح کرد: هدف ما این است که با برگزاری نشست‌های تخصصی، نیازهای سازمان‌های ذی‌ربط به‌صورت دقیق شناسایی شود تا در طراحی و توسعه ماهواره‌های آینده، این نیازها نیز مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران نیز ظرفیت‌ها و خدمات فضاپایه این مجموعه، از جمله توانمندی‌های تصویربرداری با دقت بالا، پردازش داده‌های ماهواره‌ای و کاربرد آن‌ها در پایش تغییرات سطح زمین و مدیریت بحران را معرفی کردند.

هم‌افزایی فناوری فضایی و زلزله‌شناسی برای افزایش تاب‌آوری کشور

کامبد امینی حسینی، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله نیز با استقبال از آغاز این همکاری مشترک، گفت: تلفیق دانش کلاسیک زلزله‌شناسی با فناوری‌های فضایی، گامی بلند در افزایش تاب‌آوری کشور در برابر مخاطرات طبیعی است.

وی افزود: توسعه مدل‌های پیش‌بینی و تحلیل خطر، پایش برخط گسل‌ها با تداخل‌سنجی راداری، به‌کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های لرزه‌ای و ماهواره‌ای و همچنین بهره‌گیری از پروژه آیات برای رصد پیش‌نشانگرهای یون‌سپهری زلزله، از مهم‌ترین محورهای این همکاری خواهد بود.

امینی حسینی تأکید کرد: این همکاری مشترک، توان ملی کشور را در کاهش خسارات ناشی از زمین‌لرزه و ارتقای مدیریت بحران به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

طراحی ماهواره‌های تحقیقاتی مشترک و توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریت بحران

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو پژوهشگاه در حوزه‌هایی از جمله پایش فرونشست زمین و حرکات گسلی با استفاده از تداخل‌سنجی راداری، تهیه نقشه‌های خرابی پس از زلزله با کمک هوش مصنوعی، توسعه سامانه‌های هشدار سریع و تصمیم‌یار مدیریت بحران، ایجاد بانک اطلاعات یکپارچه مخاطرات زمین‌ساختی، طراحی و ساخت سنجنده‌های تخصصی و ماهواره‌های تحقیقاتی مشترک همکاری خواهند کرد.

این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال معتبر است و با توافق طرفین قابلیت تمدید خواهد داشت.

همچنین مقرر شده است کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان دو پژوهشگاه حداکثر ظرف دو هفته آینده تشکیل شود تا ضمن تدوین قراردادهای اجرایی، روند پیشرفت پروژه‌های مشترک را به‌صورت مستمر پیگیری و ارزیابی کند. بر اساس توافق انجام‌شده، دبیرخانه این همکاری به‌صورت مشترک در پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران مستقر خواهد بود و دست‌کم سالی یک‌بار نیز نشست مدیران ارشد دو مجموعه برای بررسی نتایج همکاری‌ها برگزار می‌شود.

این همکاری راهبردی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، زمینه توسعه سامانه‌های بومی پایش زمین‌ساختی، کاهش وابستگی به داده‌های خارجی و حرکت به سوی ایجاد مرکز ملی تحلیل مخاطرات فضایی ـ زلزله‌ای کشور را فراهم خواهد کرد.