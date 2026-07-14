مهدی علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع همزمان این پروژه‌ها از امروز جزئیات آن را تشریح کرد و گفت: راه روستایی رودخانه سیدان در شهرستان رودبار به‌طول یکهزار و ۵۰۰ متر با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال، راه روستایی شیخ‌محله به تولم‌شهر در شهرستان صومعه‌سرا به‌طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر با اعتبار ۱۴۰ میلیارد ریال و راه روستایی چاپارخانه در شهرستان خمام به‌طول یک هزار متر با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از جمله این پروژه‌هاست.

وی تأکید کرد: تمامی این پروژه‌ ها به‌صورت تمام‌لاین اجرا می‌شوند و اعتبار آن‌ها از محل منابع ملی تأمین شده است و عملیات اجرایی این پروژه‌ها از امروز آغاز شده و با نظارت مستمر کارشناسان فنی تا تکمیل نهایی پیگیری می‌شود.

معاون فنی راهداری گیلان با بیان اینکه این عملیات شامل ترمیم و روکش آسفالت معابر روستایی است، هدف از اجرای آن را ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی تردد و تسهیل رفت‌وآمد ساکنان مناطق روستایی عنوان کرد.

علی‌اکبری در پایان تصریح کرد: با توجه به اهمیت راه‌های روستایی در ارتباطات بین‌شهری و دسترسی روستاییان به مراکز خدمات‌رسان، تلاش می‌شود این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کیفیت مطلوب به بهره‌برداری برسد و در صورت تأمین اعتبارات لازم، سایر راه‌های روستایی استان نیز در اولویت اجرا قرار خواهند گرفت.