فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز چندین پروژه آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی در نقاط مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: در هفته پایانی مردادماه سال جاری عملیات اجرایی این پروژه‌ها آغاز شده است.

وی در تشریح جزئیات این پروژه‌ها گفت: پروژه ترمیم و روکش آسفالت محور صفرمحله رضوانشهر به طول یک کیلومتر با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در حال اجراست که با بهره‌برداری از آن حدود ۲۰۰ خانوار از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

مرادی ادامه داد: بهسازی و آسفالت راه روستایی غلامرضاباغ به طول ۱۳۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در دست اقدام است و بهسازی و آسفالت راه روستایی معاف شهرستان انزلی به طول ۱۲۰۰ متر با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: بهسازی، ترمیم و لکه‌گیری هندسی محور ویشکاماتیر رشت در مساحتی حدود ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در حال انجام است و ترمیم، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور مرکیه به گوراب زرمیخ به طول ۳ کیلومتر و با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال نیز از دیگر پروژه‌های در حال اجراست.

فریبرز مرادی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت راه‌های روستایی در توسعه مناطق کم‌برخوردار افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در تسهیل تردد، ارتقای ایمنی راه‌ها و بهبود سطح زندگی روستاییان خواهد داشت.