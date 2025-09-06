  1. استانها
آغاز پروژه بهسازی و آسفالت ۲ روستا در گیلان

رشت- بهسازی و آسفالت در محور روستایی پیش کنار شهرستان رشت و راه روستایی چلوندبه قره سو در آستارا آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «مهدی علی اکبری» معاون فنی و راههای روستایی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها از آغاز پروژه بهسازی و آسفالت محور روستایی پیش کنار در شهرستان رشت خبر داد و گفت: این پروژه در مسافتی به طول حدود یک کیلومتر و با اعتباری بالع بر ۴۰ میلیارد ریال در محور روستایی پیش کنار در حال اجرا است.

وی افزود: با اتمام این پروژه حدود ۵۰ خانوار از نعمت آسفالت در محور روستایی پیش کنار بهره مند می شوند.

اکبری با بیان اینکه پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی چلوند به قره سو نیز در شهرستان آستارا به طول ۸۰۰ متر آغاز شده است، خاطرنشان کرد: اعتبار این پروژه ۳۰ میلیارد ریال و از محل منابع استانی تامین می شود.

وی حفظ ایمنی، تسهیل در تردد جاده ای و ارائه خدمات به مردم را از اهداف پروژه های مذکور عنوان کرد و گفت: با اجرای پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی چلوند به قره سو در شهرستان آستارا بیش از ۵۰ خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.

