اختصاص ۱۱۵ میلیارد ریال برای روکش‌ آسفالت محور روستایی املش و فومن

مهدی علیاکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح ایمنی، بهبود کیفیت تردد و افزایش رفاه ساکنان مناطق روستایی، عملیات ترمیم و روکشآسفالت محور روستایی گوشکور در بخش رانکوه شهرستان املش با طول تقریبی یک هزار متر و اعتبار ۵۵ میلیارد ریال در دست اجرا قرار گرفته است.
وی افزود: همزمان با این پروژه، عملیات روکشآسفالت راه روستایی مخسر به گیگاسر در شهرستان فومن نیز با طول یک هزار و ۵۰۰ متر در سطح تماملاین و با تخصیص ۶۰ میلیارد ریال از امروز (۲۵ تیرماه ۱۴۰۵) آغاز شده است که مجموع اعتبار این دو طرح به ۱۱۵ میلیارد ریال میرسد.
علیاکبری با اشاره به اولویتبندی محورهای روستایی در برنامههای عمرانی استان تأکید کرد: راههای روستایی نقش مستقیمی در توسعه اقتصادی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و رونق معیشت کشاورزان دارند. از این رو، اداره کل راهداری گیلان با بهرهگیری از توان پیمانکاران بومی و نظارت مستمر کارشناسان فنی، اجرای این پروژهها را در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل استانداردهای فنی دنبال میکند.
معاون فنی راهداری گیلان در پایان ضمن قدردانی از همراهی مسئولان محلی، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این دو پروژه، شاهد کاهش استهلاک خودروها، افزایش ایمنی تردد و رضایتمندی قابلتوجه اهالی منطقه خواهیم بود و امید داریم با تامین اعتبارات مورد نیاز، شاهد تسریع در عملیات بهسازی دیگر محورهای روستایی استان نیز باشیم.
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