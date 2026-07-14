تداوم هوای گرم تا اواخر هفته در ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم هوای گرم در روزهای اخیر، اظهار داشت که تا اواخر هفته جاری، کماکان تداوم هوای گرم را در سطح استان خواهیم داشت و دمای هوا در برخی مناطق به ۵۰ درجه نیز خواهد رسید.

وی با بیان اینکه دمای هوا در نواحی گرمسیری استان از مرز ۵۰ درجه عبور خواهد کرد، افزود: در نواحی سردسیر نیز دماهای بالاتر از ۴۰ درجه پیش‌بینی می‌شود و این شرایط تا روزهای پایانی هفته ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به توصیه‌های ایمنی، تصریح کرد: از افراد حساس به گرما از جمله سالمندان، کودکان و زنان باردار خواسته می‌شود که در ساعات گرم روز از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و مصرف مایعات کافی را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم هوای گرم، شهروندان باید تمهیدات لازم را برای گذر از این روزهای گرم در نظر داشته باشند و از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنند.