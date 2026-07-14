درخواست سناتورهای آمریکایی برای انتشار تحقیقات حمله به مدرسه میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روتیرز، گروهی از سناتورهای دموکرات به ریاست «کریستن جیلیبرند» (Kirsten Gillibrand) از دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور خواستند تا ظرف مدت یک هفته آینده، یافته‌ های تحقیقات ارتش آمریکا (پنتاگون) درباره حمله ۲۸ فوریه به یک مدرسه دخترانه در ایران را منتشر کند.

خبرگزاری رویترز نخستین بار در ۵ مارس گزارش داد که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش آمریکا نشان می‌ دهد که نیروهای آمریکایی احتمالا مسئول آن حمله مرگبار در میناب بوده‌اند؛ حمله‌ای که در نخستین روز تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران رخ داد.

بر اساس اعلام این رسانه، گروهی متشکل از ۲۵ سناتور آمریکایی طی نامه‌ای از پنتاگون خواستند تا متن کامل گزارش تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب را هرچه سریع‌ تر در اختیار کنگره قرار دهد.

بر اساس این نامه، تحقیقات درباره این حمله در ماه آوریل به پایان رسیده و گزارش آن به مقامات ارشد پنتاگون ارائه شده است، اما نتایج این تحقیقات تاکنون منتشر نشده است.

گفتنی است که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه سال جاری میلادی) و در آغاز تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران، مدرسه ای در میناب هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت که در نتیجه آن ۱۶۸ دانش آموز و معلم بیگناه به شهادت رسیدند.