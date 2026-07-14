به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور عصر سه‌شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان که با حضور مسئولان راهداری، پلیس راه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخشداران برگزار شد، اظهار کرد: ایمن‌سازی محور کندوان و رفع گره‌های حادثه‌خیز آن باید با رویکردی ملی دنبال شود تا متناسب با شرایط جدید ترافیکی، ایمنی این مسیر به شکل پایدار ارتقا یابد.

وی با اشاره به اهمیت محور کندوان در شبکه ارتباطی کشور، افزود: شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ایمنی و بهبود زیرساخت‌های این محور از اولویت‌های شهرستان است.

در این نشست، وضعیت محور کندوان و مرزن‌آباد از جمله ضرورت تعریض مسیر، بهسازی آسفالت، اصلاح خط‌کشی‌ها، نصب تابلوهای هشداردهنده، تعویض گاردریل‌های فرسوده و ایمن‌سازی مناطق رانشی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مشکلات روشنایی تونل‌ها، اصلاح تابلوهای محدودیت سرعت، ایجاد استراحتگاه‌های استاندارد برای رانندگان و رفع ضعف آنتن‌دهی در نقاط حساس محور از دیگر موضوعات مطرح‌شده در شورای ترافیک بود.

در ادامه، با اشاره به سهم بالای محور رادیودریا در تصادفات جرحی شهرستان، اجرای طرح اتصال محور ۴۵ متری به رادیودریا و احداث دوربرگردان در محدوده بریدگی امامرود به‌عنوان راهکارهای کاهش بار ترافیکی و افزایش ایمنی بررسی شد.

در پایان این جلسه، بر ایمن‌سازی فوری نقاط حادثه‌خیز، تسریع در تعریض محور مرزن‌آباد به دزدبن، اجرای روکش آسفالت در ۲۵ کیلومتر از مسیرهای مورد نیاز و ترمیم روشنایی شبانه محور کندوان تأکید و دستورات لازم برای پیگیری این مصوبات صادر شد.