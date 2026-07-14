ایران و تنگه هرمز محور نشست اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «واس»، جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به همراه عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین به عنوان رئیس دوره‌ای شورای همکاری خلیج فارس و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در «سومین مجمع امنیت منطقه‌ای این شورا و اتحادیه اروپا» در بروکسل، شرکت کرد.

کالاس پس از این نشست بدون اشاره به تجاوز مکرر آمریکا به خاک ایران مدعی شد: اتحادیه اروپا همچنان بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید دارد و این مسئله را یکی از ارکان اصلی حفظ ثبات منطقه‌ای و کاهش خطرات تشدید تنش‌ها می‌داند.

هم‌زمان، البدیوی نیز در این مجمع مدعی شد: ایران همچنان به جای دیپلماسی و گفت‌وگو، مسیر تشدید تنش را انتخاب می‌کند.

وی افزود که کشورهای شورای همکاری از مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت می‌کنند و خواهان رایزنی صادقانه و هماهنگی نزدیک با اتحادیه اروپا برای مقابله با آنچه «رفتار تهدیدکننده برای امنیت و ثبات منطقه» خواند، هستند.

البدیوی همچنین مدعی شد حملات ایران به تأسیسات نفتی کشورهای شورای همکاری و بسته شدن تنگه هرمز موجب کندی اقتصاد جهانی شده است.

وی افزود: در پی جنگ و اختلالات ایجادشده در تنگه هرمز، صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را به ۳.۱ درصد کاهش داده است.

به گفته وی، تنگه هرمز محل عبور حدود یک‌پنجم عرضه نفت جهان است و اختلال در آن نه تنها اقتصاد کشورهای خلیج فارس، بلکه اروپا را نیز با «دومین شوک انرژی در چهار سال اخیر» روبه رو کرده است.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پایان تأکید کرد تهدیدات جدید ناشی از جنگ، ضرورت تقویت همکاری‌های خلیج فارس و اتحادیه اروپا را دوچندان کرده و دو طرف باید به‌صورت مشترک و هماهنگ با این چالش‌ها مقابله کنند.