بهرام ساوهشمشکی در حاشیه بازدید از پیست تاریکدره همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه استان همدان در ورزش اسکی، اظهار کرد: استان همدان و اقلیم خاص و بینظیری که دارد، از دیرباز یکی از مراکز مهم اسکی در ایران بوده و نقش قابل توجهی در توسعه ورزش اسکی ایفا کرده است.
وی افزود: قدمت اسکی در استان همدان بسیار زیاد است و سابقه فعالیت در این حوزه حتی به سالهای پیش از انقلاب اسلامی بازمیگردد و وجود شرایط آبوهوایی مناسب و بارشهای زمستانی سبب شده بود که در دهه ۵۰ نیز پیستهای اسکی در این منطقه فعال باشند و ورزشکاران بسیاری در این رشته فعالیت کنند.
رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان همدان، بیان کرد: خوشبختانه هیئت اسکی استان همدان از هیئتهای فعال کشور به شمار میرود و در حوزه توسعه زیرساختها، تامین تجهیزات و ساماندهی فعالیتهای مرتبط با این رشته اقدامات مناسبی انجام داده است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه فدراسیون قرار گرفته رفع برخی مشکلات موجود در پیستهای «تاریکدره» و «هزار» است و در همین راستا جلسات و رایزنیهایی با مسئولان استانی برگزار شده و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه رفع موانع موجود فراهم شود.
ساوهشمشکی با تاکید بر اهمیت حفظ و فعالسازی ظرفیتهای ورزشهای زمستانی در مناطق مستعد کشور گفت: پیستهای اسکی علاوه بر نقش ورزشی، میتوانند در توسعه گردشگری زمستانی، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصتهای جدید برای جوانان نیز تاثیرگذار باشند.
وی افزود: فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی آمادگی دارد در چارچوب امکانات و ظرفیتهای موجود، حمایتهای فنی و تجهیزاتی لازم را برای توسعه فعالیتهای اسکی در استان همدان ارائه کند تا شرایط مطلوبتری برای ورزشکاران و علاقهمندان این رشته فراهم شود.
رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای فصل زمستان در حال انجام است و تلاش میکنیم با تامین پشتیبانیهای مورد نیاز، روند فعالیت پیستها تسهیل شود و پیگیریهای لازم برای بهرهبرداری کامل از پیست تاریکدره در دستور کار قرار دارد تا این مجموعه بتواند نقش موثرتری در توسعه ورزشهای زمستانی کشور ایفا کند.
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