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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

فدراسیون اسکی پیگیر رفع مشکلات پیست تاریک‌دره همدان است

فدراسیون اسکی پیگیر رفع مشکلات پیست تاریک‌دره همدان است

همدان- رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی کشور گفت: پیگیری برای رفع مشکلات پیست‌های تاریک‌دره و هزار در دستور کار قرار دارد و بهره‌برداری کامل از پیست تاریک‌دره دنبال می‌شود.

بهرام ساوه‌شمشکی در حاشیه بازدید از پیست تاریک‌دره همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه استان همدان در ورزش اسکی، اظهار کرد: استان همدان و اقلیم خاص و بی‌نظیری که دارد، از دیرباز یکی از مراکز مهم اسکی در ایران بوده و نقش قابل توجهی در توسعه ورزش اسکی ایفا کرده است.

وی افزود: قدمت اسکی در استان همدان بسیار زیاد است و سابقه فعالیت در این حوزه حتی به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و وجود شرایط آب‌وهوایی مناسب و بارش‌های زمستانی سبب شده بود که در دهه ۵۰ نیز پیست‌های اسکی در این منطقه فعال باشند و ورزشکاران بسیاری در این رشته فعالیت کنند.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان همدان، بیان کرد: خوشبختانه هیئت اسکی استان همدان از هیئت‌های فعال کشور به شمار می‌رود و در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، تامین تجهیزات و ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با این رشته اقدامات مناسبی انجام داده است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه فدراسیون قرار گرفته رفع برخی مشکلات موجود در پیست‌های «تاریک‌دره» و «هزار» است و در همین راستا جلسات و رایزنی‌هایی با مسئولان استانی برگزار شده و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع موانع موجود فراهم شود.

ساوه‌شمشکی با تاکید بر اهمیت حفظ و فعال‌سازی ظرفیت‌های ورزش‌های زمستانی در مناطق مستعد کشور گفت: پیست‌های اسکی علاوه بر نقش ورزشی، می‌توانند در توسعه گردشگری زمستانی، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان نیز تاثیرگذار باشند.

وی افزود: فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی آمادگی دارد در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های موجود، حمایت‌های فنی و تجهیزاتی لازم را برای توسعه فعالیت‌های اسکی در استان همدان ارائه کند تا شرایط مطلوب‌تری برای ورزشکاران و علاقه‌مندان این رشته فراهم شود.

رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای فصل زمستان در حال انجام است و تلاش می‌کنیم با تامین پشتیبانی‌های مورد نیاز، روند فعالیت پیست‌ها تسهیل شود و پیگیری‌های لازم برای بهره‌برداری کامل از پیست تاریک‌دره در دستور کار قرار دارد تا این مجموعه بتواند نقش موثرتری در توسعه ورزش‌های زمستانی کشور ایفا کند.

کد مطلب 6888076

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