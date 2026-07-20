تمرچین میعادگاه عاشقان حسینی؛روایتی از دلدادگان اربعین درنقطه صفر مرزی

خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: در آستانه اربعین حسینی اینجا مرز تمرچین نقطه صفر مرزی ایران و عراق صحنه تلاقی خدمت و ارادت است، جایی که خادمان، مسئولان و مردم، دست به دست هم داده‌اند تا مسیر عاشقان سیدالشهدا(ع) هموارتر از همیشه باشد.

مرزی که در سال‌های اخیر، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران اربعین تثبیت کرده و این روزها بار دیگر آماده میزبانی از خیل مشتاقان کربلاست.

از شمال‌غرب ایران، جاده‌ای آغاز می‌شود که مقصدش تنها یک مرز نیست؛ مسیری است که هر سال هزاران عاشق سیدالشهدا (ع) را قدم به قدم به کربلا نزدیک‌تر می‌کند، این روزها تمرچین، بیش از هر زمان دیگری، رنگ و بوی اربعین گرفته است، مرزی که با پرچم‌های برافراشته، موکب‌های خدمت‌رسان و خیل زائران، روایت دیگری از عشق و دلدادگی را به تصویر می‌کشد.

با نزدیک شدن به اربعین حسینی، نبض این گذرگاه مرزی تندتر از همیشه می‌تپد، زائران از استان‌های مختلف کشور و حتی کشورهای همسایه با کوله‌باری از شوق و ارادت، خود را به تمرچین می‌رسانند تا سفر معنوی‌شان را از این نقطه آغاز کنند؛ سفری که مقصد آن تنها یک مکان نیست، بلکه تجدید عهد با نهضت عاشورا و فرهنگ ایثار و آزادگی است.

در کنار این شور مردمی، چرخ خدمت نیز بی‌وقفه در حرکت است. نیروهای اجرایی، امدادی، درمانی، امنیتی و صدها خادم افتخاری، شبانه‌روز تلاش می‌کنند تا مسیر عبور زائران با آرامش، امنیت و نظم همراه باشد. توسعه زیرساخت‌ها، افزایش ظرفیت خدمات و هماهنگی دستگاه‌های مختلف، تمرچین را برای میزبانی از موج زائران آماده کرده است.

امروز تمرچین تنها یک گذرگاه مرزی نیست، میعادگاهی است که هر قدم در آن، روایتگر همدلی، خدمت و دلدادگی است، مرزی که در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین تبدیل شده و امسال نیز آماده است تا برگ دیگری از حماسه بزرگ‌ترین اجتماع انسانی جهان را در دفتر افتخارات آذربایجان‌غربی ثبت کند.

زائران متردد از مرز تمرچین، در اولین شهر زیارتی مسیر خود به سامرا و کاظمین مشرف می‌شوند، شهرستان مرزی پیرانشهر در جنوب آذربایجان غربی و ۱۴۵ کیلومتری ارومیه واقع شده و آب و هوای مساعد استان و تفاوت دمای ۱۸ درجه‌ای این منطقه با جنوب کشور مهمترین مزیت برای مسافران داخلی و خارجی برای سفر به کربلاست.

در حال حاضر زیرساخت‌های استقبال و ارائه خدمات از زائران سیدالشهدا (ع) در مرز تمرچین در حال آماده سازی است و همه دستگاه‌های اجرایی استان برای ارائه بهترین خدمات در این مرز بسیج شده‌اند.

آغاز تردد زائران اربعین از مرز تمرچین؛ ثبت بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ تردد در یک روز

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی از آغاز تردد زائران اربعین از مرز تمرچین خبر داد و گفت: طی روز ۲۸ تیرماه، سه هزار و ۸۶۵ تردد در این گذرگاه مرزی به ثبت رسیده که نشان‌دهنده آغاز موج سفر زائران به عتبات عالیات است.

ارسلان شکری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز تردد زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین، روند عبور و مرور در این گذرگاه مرزی به صورت روان و منظم در جریان است.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده در روز ۲۸ تیرماه، یک هزار و ۳۰۷ نفر از هموطنان از مرز تمرچین وارد کشور و یک هزار و ۳۴۰ نفر نیز از این مرز خارج شده‌اند.

شکری ادامه داد: همچنین در این مدت، ورود ۴۸۰ تبعه خارجی و خروج ۷۳۸ تبعه خارجی از مرز تمرچین ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با اشاره به مجموع ترددهای انجام‌شده گفت: در مجموع یک هزار و ۷۸۷ ورود و ۲ هزار و ۷۸ نفر خروج از این مرز ثبت شده و مجموع کل ترددهای ورودی و خروجی در روز ۲۸ تیرماه به سه هزار و ۸۶۵ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی از زائران اربعین در مرز تمرچین اندیشیده شده است، افزود: با توجه به افزایش تدریجی تردد زائران در روزهای آینده، خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، راهداری و مجموعه‌های امدادی و پشتیبانی با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت.

اجرای عملیات بهسازی و نگهداری مسیر پایانه مرزی تمرچین به طول ۱۱۰ کیلومتر

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی از اجرای گسترده عملیات نگهداری و بهسازی محور منتهی به پایانه مرزی تمرچین در آستانه اربعین حسینی خبر داد.

شکری گفت: با هدف ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت تردد و فراهم سازی شرایط مناسب برای سفر زائران، عملیات عمرانی و نگهداری در این محور با سرعت در حال اجراست.

وی اظهار کرد: تاکنون ۵۰ کیلومتر روکش آسفالت، ۴۰ کیلومتر لکه گیری و ۲۰ کیلومتر درزگیری در محورهای منتهی به پایانه مرزی تمرچین اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی افزود: این اقدامات در قالب برنامه آماده سازی زیرساخت های اربعین و با هدف افزایش ایمنی کاربران جاده ای، بهبود کیفیت روسازی، کاهش نواقص مسیر و تسهیل تردد زائران انجام شده و تا آغاز موج سفرهای اربعین، سایر عملیات پیش بینی شده نیز مطابق برنامه ادامه خواهد یافت.

شکری با تاکید بر اهمیت پایانه مرزی تمرچین به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین خاطرنشان کرد: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای عملیاتی، تلاش می کند شرایطی ایمن، روان و مناسب برای تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم کند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی تصریح کرد: علاوه بر اجرای عملیات بهسازی روسازی، سایر اقدامات از جمله خط کشی، نصب و نوسازی علائم، بهسازی شانه راه و آماده سازی تأسیسات ایمنی نیز در محورهای منتهی به مرز تمرچین در حال انجام است تا زائران بتوانند با ایمنی و آرامش بیشتری از این مسیر تردد کنند.

۴۰ گیت تردد در مرز تمرچین پیرانشهر برای تردد زائران اربعین تعبیه شد

فرماندار پیرانشهر از ایجاد ۴۰ گیت تردد در مرز تمرچین خبر داد و گفت: این اقدام با هدف کاهش ازدحام و تسریع در عبور زائران اربعین از این گذرگاه مرزی انجام شده است.

لقمان خسروپور در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل بخش مهمی از زیرساخت‌های خدماتی و تردد در این پایانه مرزی همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: مرز تمرچین از ۲۴ تیرماه ارائه خدمات به زائران را آغاز کرده و برنامه‌ریزی‌ها با هدف مدیریت روان تردد و ارتقای کیفیت خدمات در حال اجراست.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات امسال، ایجاد ۴۰ گیت خروجی خارج از سالن مسافری است، افزود: راه‌اندازی این گیت‌ها موجب افزایش ظرفیت پذیرش زائران، کاهش زمان انتظار و جلوگیری از ازدحام در ساعات اوج تردد خواهد شد.

خسرو پور از ایجاد پارکینگ رایگان در موردی پیرانشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ موکب در داخل مرز تمرچین و بزرگتزین موکب اهل سنت برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی دایر شده است.ً

وی ادامه داد: علاوه بر توسعه زیرساخت‌های تردد، عملیات روکش آسفالت محوطه داخلی پایانه نیز به پایان رسیده و جانمایی موکب‌های خدمت‌رسان برای ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی از زائران انجام شده است.

فرماندار پیرانشهر با اشاره به توسعه امکانات رفاهی در این مرز گفت: برای رفاه بیشتر زائران، ۳۰ چشمه سرویس بهداشتی و هشت حمام در پایانه مرزی پیش‌بینی و آماده بهره‌برداری شده است تا در روزهای اوج تردد، خدمات مناسب‌تری به زائران ارائه شود.

وی با تاکید بر اهمیت دسترسی زائران به خدمات ارتباطی نیز اظهار کرد: طی هفته‌های گذشته جلسات متعددی با دستگاه‌های مرتبط و اپراتورهای تلفن همراه برگزار شده و اقدامات لازم برای تقویت پوشش آنتن‌دهی و فراهم شدن اینترنت رایگان در محدوده مرز انجام شده است.

وی همچنین از آمادگی شبکه بانکی برای ارائه خدمات ارزی خبر داد و افزود: چهار بانک در مرز تمرچین برای پرداخت ارز ویژه اربعین مستقر شده‌اند تا زائران بتوانند ارز مسافرتی خود را در محل مرز دریافت کنند.

خسروپور افزود: موکب اهل سنت به عنوان نخستین ایستگاه استقبال از زائران در مرز تمرچین مستقر شده و با خدمت‌رسانی به زائران، جلوه‌ای از وحدت و همدلی مردم استان را به نمایش خواهد گذاشت.

مرز تمرچین در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت مرزهای استان خاطرنشان کرد: تمامی مرزهای آذربایجان‌غربی از امنیت کامل برخوردار هستند و مرز تمرچین نیز در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد و هیچ‌گونه مورد ناامنی در آن گزارش نشده است.

مهدی حداد در آخرین جلسه ستاد اربعین افزود: مردمی‌سازی برنامه‌های اربعین نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و برگزاری هرچه بهتر این رویداد بزرگ مذهبی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: با واگذاری مدیریت امور به مردم، روند خدمت‌رسانی به زائران با مشارکت و مسئولیت‌پذیری بیشتری دنبال می‌شود و این موضوع نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی با تاکید بر لزوم هوشمندسازی ایستگاه‌های بازرسی در مسیر تردد زائران اظهار کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند سرعت و کیفیت ارائه خدمات را افزایش دهد.

حداد با اشاره به وضعیت مرزهای استان خاطرنشان کرد: تمامی مرزهای آذربایجان‌غربی از امنیت کامل برخوردار هستند و مرز تمرچین نیز در شرایط مطلوب امنیتی قرار دارد و هیچ‌گونه مورد ناامنی در آن گزارش نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی، استقرار موکب اهل سنت در مرز تمرچین را نمادی از وحدت و همدلی دانست و افزود: این اقدام جلوه‌ای از انسجام و همبستگی مردم استان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین است.

وی با بیان اینکه کمیته‌های ۱۶ گانه اربعین با رویکردی مصلحت‌محور فعالیت می‌کنند، گفت: زائران علاوه بر دریافت خدمات مناسب، باید با فضایی آراسته و برخوردی همراه با احترام و تکریم روبه‌رو شوند.

حداد خدمت به زائران اربعین را نعمتی بزرگ و مسئولیتی ارزشمند توصیف کرد و افزود: این اجتماع عظیم که میزبان ملت‌ها و اقوام مختلف است، پیام‌آور آزادی، کرامت انسانی و وحدت امت اسلامی به شمار می‌رود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به پنجمین سال میزبانی آذربایجان‌غربی از زائران اربعین اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته موجب رفع بسیاری از مشکلات شده و روند میزبانی هر سال نسبت به قبل بهبود یافته است.

فعالیت موکب‌ها در مرز تمرچین از ۳۱ تیرماه آغاز می شوپ

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در آذربایجان‌ غربی در خصوص آماده سازی مرز تمرچین و اربعین حسینی در استان، اظهار کرد: تمامی اقدامات لازم برای پذیرش زائران در حال انجام است و هدف از این برنامه‌ها تسهیل تردد زائران در مسیر عتبات بوده که این ستاد مسئولیت سازماندهی خدمات در منطقه را بر عهده دارد و تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات در هر سال افزایش می‌یابد.

قنبر کریم‌نژاد، افزود: یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ریزی تامین فضای مناسب برای اسکان زائرانی است که در مسیر سفر هستند و ستاد بازسازی با پیش‌بینی تعداد زائران، مکان‌های استراحتگاه را آماده کرده است و هدف این است که زائران در محیطی آرام و بهداشتی استراحت کنند.

کریم‌نژاد بیان کرد: مدیریت دقیق فضای اسکان مانع از هرگونه تداخل در تردد می‌شود و این اقدامات با نظارت دقیق سازمان‌های مربوطه در حال اجراست و علاوه بر اسکان، موضوع تغذیه و تأمین مواد غذایی برای زائران به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای توزیع غذا در بازه‌های زمانی مشخص صورت گرفته است.

وی ادامه داد: کیفیت و سلامت مواد غذایی ارائه‌شده در اولویت برنامه‌های این ستاد بوده و هدف این است که هیچ زائری در مسیر سفر با کمبود غذا مواجه نشود و زنجیره تأمین غذا به‌گونه‌ای طراحی شده که دسترسی سریع فراهم باشد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در آذربایجان ‌غربی تصریح کرد: در این راستا، نقش موکب‌ها در ارائه خدمات به زائران بسیار حیاتی و تعیین‌کننده ارزیابی شده و موکب‌ها به عنوان مراکز خدماتی، وظیفه پذیرایی و حمایت از زائران را بر عهده دارند و سازماندهی این مراکز با هدف جلوگیری از هرگونه هرج‌ومرج انجام می‌شود.

وی گفت: هر موکب بر اساس استانداردهای مشخصی برای خدمت‌رسانی آماده شده و این مراکز نمادی از میهمان‌ نوازی و ایثار در مسیر زیارت هستند و زمان حضور موکب‌ها در مناطق مرزی به طور دقیق و بر اساس تقویم مشخص شده است.

کریم‌نژاد عنوان کرد: این مواکب از تاریخ ۳۱ تیرماه فعالیت خود را آغاز می‌کنند و این بازه زمانی برای پوشش حداکثری پیک سفر زائران انتخاب شده و استقرار به‌موقع موکب‌ها باعث می‌شود زائران از ابتدای مسیر مورد حمایت باشند و نظارت بر حضور مستمر این مراکز تا پایان بازه زمانی ادامه دارد.

وی افزود: مکان استقرار این مراکز خدماتی، مرز تمرچین در آذربایجان‌غربی تعیین شده و مرز تمرچین به دلیل استراتژیک بودن، یکی از اصلی‌ ترین گذرگاه‌های زائران است و تمرکز خدمات در این نقطه برای کاهش فشار بر سایر مسیرهاست و تجهیزات لازم برای پذیرایی گسترده در این منطقه مرزی مستقر شده است. هماهنگی بین ستاد بازسازی و گمرک مرزی در بالاترین سطح است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در آذربایجان ‌غربی اضافه کرد: این خدمات تا تاریخ ۱۶ مردادماه به طور کامل در مرز تمرچین ادامه خواهد داشت و پس از این تاریخ، عملیات جمع‌آوری و پایان فعالیت موکب‌ها آغاز می‌شود و این بازه زمانی به‌گونه‌ای تعریف شده که تمامی زائران بهره‌مند شوند و ستاد بازسازی عتبات عالیات آمادگی کامل برای مدیریت این بازه را دارد.

مرز تمرچین در آذربایجان غربی، امسال نیز به عنوان یکی از شش گذرگاه رسمی تردد زائران اربعین، در آستانه میزبانی از عاشقان سیدالشهدا (ع) قرار دارد. مسئولان با اجرای طرح‌های عمرانی، تقویت زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و خدمات‌رسان، تلاش کرده‌اند شرایطی مناسب برای عبور روان و ایمن زائران فراهم کنند. عملیات رسمی اربعین ۱۴۰۵ نیز از سوم مرداد آغاز می‌شود و تمرچین یکی از مرزهای فعال این طرح خواهد بود.