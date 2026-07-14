به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالله جوادی آملی روز دوشنبه در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و خیرین، با قدردانی از تلاشهای خیرخواهانه و تولیدی حاضران، پیروزیها و موفقیتهای انقلاب اسلامی را مرهون ایمان مردم، رهبری الهی و مجاهدتهای خالصانه دانست و اظهار داشت: خداوند گاهی دین خود را با امدادهای غیبی و گاهی به وسیله حضور مردم یاری میکند. هیچکس فکر نمیکرد که چندین ماه، این خانمها و آقایان اینگونه در میدانها حاضر شوند و منادی انقلاب و اسلام باشند. هرچند رهبر عزیزمان کار بزرگی کرد و سپس شربت شهادت نوشید و شهیدانه رحلت کرد، اما این جریان میدان و حضور مردم را نیز نباید دستکم گرفت.
اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران ذلیل شدند
وی با اشاره به تحولات چند دهه اخیر، خاطرنشان کرد: روزگاری در ایران حتی امکان برگزاری یک مجلس دعا برای پیروزی مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی وجود نداشت، اما امروز به برکت انقلاب اسلامی، ایستادگی ملت، مجاهدتهای شهدا و اتکا به قدرت الهی، اسرائیل و آمریکا در مقابل ایران ذلیل شدند.
با همت بلند و روحیه جهادی به جامعه خدمت کنید
وی با مرور خاطراتی از سالهای آغازین انقلاب و شکلگیری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بر ضرورت خدمت بیمنت و دوری از دنیاطلبی تأکید کرد و فرمود: بسیاری از مسئولیتهای سنگین نظام در آغاز انقلاب با کمترین امکانات و بدون چشمداشت مادی انجام شد. در همین دستگاه قضا، افراد بزرگی بودند که با اخلاص، روحیه جهادی و بدون هیچ چشمداشتی، این مسئولیت بزرگ را بر عهده گرفتند و به جامعه خدمت کردند، پس اکنون نیز میتوان با همان روحیه به مردم خدمت کرد.
در ۸ سال دفاع مقدس با شهامت مردم پیروز شدیم
آیتالله جوادی آملی با اشاره به سالهای دفاع مقدس، رشادتهای رزمندگان اسلام را سرمایه اصلی اقتدار کشور دانست و اظهار داشت: امنیت و عزت امروز کشور، مرهون فداکاری انسانهایی است که در سختترین شرایط، جان خود را برای حفظ اسلام، ایران و ناموس این سرزمین فدا کردند. ما عزیزانی داشتیم که در زمستان سرد کردستان، برای حفظ سنگرهای خود آنقدر مقاومت کردند و ماندند تا از سرما یخ زدند و به شهادت رسیدند. وقتی پیکر آنان را به مسجد اعظم قم آوردند، ما معمولاً در مجلس ترحیم قرآن و فاتحه میخوانیم و تا پایان مجلس فرصت نشستن نیست، اما آن شب تا پایان مجلس نشستم و گریه کردم، نه برای ثواب، بلکه از سر خجالت. باید بدانیم در جنگ هشت ساله امکانات نداشتیم و تنها با شهامت الهی که مردم داشتند، پیروز شدیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت داشتن همت بلند و احساس مسئولیت در برابر دین و جامعه تأکید کرد و بیان داشت: هرگز گله نکنیم، بلکه باید بلندهمت باشیم. ما میتوانیم نماینده و خلیفه خدا بر روی زمین باشیم و همواره از خدا بخواهیم که تو که دینت را حفظ میکنی، چرا این کار به دست من نباشد. «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِکَ... وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِی غَیْرِی». مؤمن باید از خدا بخواهد که او را وسیله نصرت دین خود قرار دهد و همواره آرزو کند که در خدمت به بندگان خدا، نماینده اراده الهی باشد، نه اینکه این مسئولیت به دیگری واگذار شود.
ضرورت ترویج فرهنگ کار، تولید و خدمترسانی
وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کار، تولید و خدمترسانی، فقر را یکی از بزرگترین آسیبهای اجتماعی برشمرد و بیان داشت: امیرالمؤمنین(ع) میفرماید: «هیچ تازیانهای دردناکتر از فقر نیست». همه وظیفه دارند در کنار ترویج ارزشهای دینی، برای کاهش فقر، حمایت از نیازمندان و تقویت تولید و اشتغال تلاش کنند تا هیچ خانوادهای با دست خالی و شرمندگی وارد خانه خود نشود.
وی ضمن دعا برای حاضران، از خداوند متعال مسئلت کرد که خیر، صلاح و فلاح را نصیب همه خدمتگزاران جامعه اسلامی گرداند و به آنان فهمی عمیق، توان و استطاعت و هوشی سرشار عنایت فرماید.
از خدمت به مردم خسته نشوید
وی در پایان تأکید کرد: اجازه ندهید سخنان مردم شما را از میدان خدمت خارج کند و هرگز خسته نشوید. همواره مخاطب اصلی شما خداوند باشد، با او سخن بگویید و برای رضای او کار کنید.
قم- مرجع تقلید شیعیان گفت: امروز به برکت ایستادگی ملت ایران، اسرائیل و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی به ذلت کشیده شدهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالله جوادی آملی روز دوشنبه در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و خیرین، با قدردانی از تلاشهای خیرخواهانه و تولیدی حاضران، پیروزیها و موفقیتهای انقلاب اسلامی را مرهون ایمان مردم، رهبری الهی و مجاهدتهای خالصانه دانست و اظهار داشت: خداوند گاهی دین خود را با امدادهای غیبی و گاهی به وسیله حضور مردم یاری میکند. هیچکس فکر نمیکرد که چندین ماه، این خانمها و آقایان اینگونه در میدانها حاضر شوند و منادی انقلاب و اسلام باشند. هرچند رهبر عزیزمان کار بزرگی کرد و سپس شربت شهادت نوشید و شهیدانه رحلت کرد، اما این جریان میدان و حضور مردم را نیز نباید دستکم گرفت.
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