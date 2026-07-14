ثبت دمای ۴۱ درجه سلسیوس در ایستگاه فیروزآباد استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر،مجید کوهی با اشاره به ثبت گرمترین دمای استان اردبیل از ابتدای تیرماه سال جاری در ایستگاه فیروزآباد کوثر، اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای شبکه ایستگاههای هواشناسی سینوپتیکی، ایستگاه فیروزآباد کوثر در شبانهروز گذشته با ثبت بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس، گرمترین ایستگاه استان بود. این دما همچنین بالاترین دمای ثبتشده در استان از ابتدای تیرماه امسال محسوب میشود.
وی با اشاره به بررسی آخرین نقشهها و خروجی مدلهای عددی پیشبینی هواشناسی افزود: با توجه به روند دمایی روزهای آینده، به احتمال بسیار زیاد، دمای ۴۱ درجه سلسیوس بهعنوان گرمترین دمای ثبتشده در تیرماه سال جاری باقی خواهد ماند.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از فردا با تقویت جریانات شمالی، روند کاهش نسبی دما در سطح استان آغاز میشود که این کاهش در نواحی مرکزی و جنوبی محسوستر خواهد بود. همچنین انتظار میرود در روز پنجشنبه افت دما شدت بیشتری پیدا کرده و شرایط دمایی نسبت به روزهای اخیر بهطور قابل ملاحظهای تعدیل شود.
کوهی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در روزهای پنجشنبه و جمعه، هوایی مطبوع و نسبتاً خنک در بخشهای مرکزی و جنوبی استان حاکم خواهد شد.
وی گفت بر پایه دادههای شبکه ایستگاههای هواشناسی کشور، اهواز با بیشینه دمای ۵۱ درجه سلسیوس گرمترین و اردبیل با بیشینه دمای ۳۳ درجه سلسیوس خنکترین مرکز استان کشور در ۲۴ ساعت گذشته به ثبت رسیدند.
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