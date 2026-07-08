استقرار جوی پایدار و روند افزایشی دما در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: بررسی آخرین دادههای هواشناسی نشان میدهد که طی امروز (چهارشنبه ۱۷ تیرماه)، آسمان مناطق مرکزی استان در ساعات قبل از ظهر ابری بوده و در سایر نقاط شاهد آسمانی نیمهابری خواهیم بود؛ این در حالی است که از بعدازظهر امروز به تدریج از حجم ابرها کاسته خواهد شد.
بر اساس این گزارش، احتمال بارشهای پراکنده و خفیف در نوار شرقی و برخی مناطق مرکزی استان برای امروز پیشبینی میشود، اما از فردا (پنجشنبه ۱۸ تیر) تا اواخر هفته آینده، سامانه بارشی در سطح استان فعال نخواهد بود.
از منظر تغییرات دمایی، در حالی که امروز ساکنان مناطق مرکزی و جنوبی استان هوای خنک و مطبوعی را تجربه میکنند و مناطق شمالی از هوای نسبتاً گرم برخوردارند، از روز پنجشنبه و بهویژه جمعه (۱۹ تیرماه)، روند افزایش دما با شیب ۳ تا ۵ درجهای در سطح استان آغاز خواهد شد.
اداره کل هواشناسی استان اردبیل همچنین از تداوم وزش بادهای شرقی و شمالشرقی تا اواسط هفته آینده خبر داد. بیشینه سرعت وزش باد در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب پیشبینی شده است که در مناطق مرکزی و جنوبی استان، سرعت آن در برخی ساعات به ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.
به هموطنان توصیه میشود با توجه به نوسانات دمایی و وزش باد، تمهیدات لازم را در برنامهریزیهای روزانه خود در نظر داشته باشند.
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