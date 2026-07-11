تداوم هوای گرم و پایدار در استان اردبیل تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل اعلام کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی و خروجی الگوهای عددی نشاندهندهی تداوم شرایط پایدار جوی در سطح استان طی هفتهی جاری می باشد.
از امروز شنبه، ۲۰ تیر تا جمعه ۲۶ تیر، آسمان استان در بیشتر ساعات روز صاف و آفتابی پیشبینی میشود. و طی این هفته، هیچ گونه بارشی در سطح استان رخ نخواهد داد.
هفتهی جاری با روزهای گرمی در بیشتر مناطق استان همراه خواهد بود. گرمترین روز، روز سهشنبه ۲۳ تیر است که بیشینهی دمای روز در شهرستانهای شمالی استان به ۳۷ تا ۳۹ درجهی سلسیوس، در مناطق مرکزی به ۲۹ تا ۳۳ درجه، در شهرستان خلخال جنوب استان به ۳۵ درجه و در شهرستان کوثر به ۴۱ درجهی سلسیوس خواهد رسید. و به جز روز سهشنبه ۲۳ تیر که وزش باد گرم گرمیج در بیشتر مناطق استان پیشبینی میشود، در سایر روزها بادهای شرقی با جهت غالب جنوبشرقی تا شمالشرقی خواهند وزید.
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