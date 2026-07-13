به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان اردبیل، بر اساس آخرین تحلیل نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای عددی، جو استان اردبیل تا پایان هفته در اغلب ساعات پایدار خواهد بود.
از امروز با تضعیف این جریانات و تقویت پرارتفاع جنبحارهای، روند افزایشی دما در سطح استان آغاز خواهد شد.
اوج این گرمای تابستانه برای روز سهشنبه پیشبینی شده است؛ به طوری که بیشینه دما در شهرستانهای شمالی استان و کوثر به محدوده ۳۸ تا ۴۳ درجه سلسیوس خواهد رسید. از روز چهارشنبه نیز با تضعیف نسبی توده هوای گرم، روند کاهش تدریجی دما در استان کلید میخورد.
هواشناسی استان اردبیل با اشاره به احتمال وقوع تنش حرارتی در گلخانهها و واحدهای مرغداری و همچنین افزایش خطر آتشسوزی در مراتع، توصیههای زیر را برای عموم مردم و بهرهبرداران بخش کشاورزی ارائه کرد:
مدیریت انرژی: مدیریت بهینه مصرف آب و برق با توجه به افزایش تقاضا.
سلامت عمومی: پرهیز از ترددهای غیرضروری در فضای باز طی ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) برای پیشگیری از گرمازدگی و آفتابسوختگی.
پیشگیری از حریق: خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و عرصههای دارای پوشش گیاهی خشک.
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