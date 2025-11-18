الباجی: اقتصاد دریامحور، موتور تازه توسعه خوزستان و کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمنسب الباجی پیش از ظهر امروز سهشنبه در همایش «اقتصاد دریامحور؛ راهبرد نوین توسعه ملی» اظهار کرد: ۸۰ درصد تجارت جهانی از مسیر دریا انجام میشود؛ بنابراین انتظار داریم استانهای ساحلی کشور با همافزایی و همراهی، ظرفیتهای خود را فعال کنند و جایگاه ایران را در این عرصه ارتقا دهند.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع خوزستان افزود: نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی پایههای نخست اقتصاد استان هستند، اما اقتصاد دریامحور میتواند افق تازهای برای توسعه پایدار ایجاد کند.
کاظمنسب به تشریح حوزههای هفتگانه اقتصاد دریامحور در خوزستان پرداخت و گفت: مناطق ویژه اقتصادی و آزاد، صنایع گردشگری، انرژی، حملونقل، شیلات، بنادر و کشتیرانی از جمله ظرفیتهایی هستند که باید با حمایت پارکهای علم و فناوری فعال شوند.
وی با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، منطقه آزاد اروند و مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر، بیان کرد: این مناطق نه تنها در تأمین کالاهای اساسی کشور در شرایط بحرانی نقشآفرین بودهاند، بلکه امروز نیز بخش مهمی از ارزآوری ملی را بر عهده دارند.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان همچنین به ظرفیتهای گردشگری و شیلات استان اشاره کرد و گفت: تالاب شادگان، اروندرود و بهمنشیر از جمله جاذبههای طبیعی هستند که میتوانند خوزستان را به مقصدی مهم در گردشگری دریایی تبدیل کنند. در حوزه شیلات نیز پرورش میگو و ماهیان سردابی و گرمابی، رتبههای برتر کشور را برای استان به همراه داشته است.
کاظمنسب در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اشاره کرد و افزود: ایجاد مراکز تخصصی مهارتآموزی، راهاندازی مرکز نوآوری اقتصاد دریامحور و برگزاری همایشهای ملی و بینالمللی از جمله اقدامات ارزشمند این دانشگاه در مسیر توسعه علمی و فناورانه اقتصاد دریا است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تشکیل شبکهای منسجم میان پارکهای علم و فناوری کشور گفت: اگر زنجیرههای مورد نیاز اقتصاد دریامحور به هم پیوسته شوند، میتوانیم با بهرهگیری از فناوریهای نوین، آیندهای روشن برای خوزستان و ایران رقم بزنیم.
