به گزارش خبرگزاری مهر، فردین اسلامیراد در آئین برگزاری و برپایی جشنواره ملی اختراعات و ابداعات صنایع دریایی فخرآورد در بوشهر، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیسجمهور محترم بر تقویت اقتصاد دریا محور، اظهار کرد: استان بوشهر با توجه به ظرفیتهای ممتاز خود، به دنبال جذب سرمایهگذاری و خلق فرصتهای نوین توسعهای در این عرصه است.
وی اقتصاد دریامحور و اقتصاد آبی را عاملی مؤثر در رشد اقتصادی، ارتقا معیشت مردم، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی دانست و افزود: باید مسیر چرخه نوآوری در حوزه دریا تسهیل و تسریع شود تا بهرهوری مطلوبی محقق شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر با بیان اینکه تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی در نقطه ابداع و اختراع محقق میشود، خاطرنشان کرد: زمانی که ایدهها و ابتکارات ذهنی به محصول تبدیل و ارزش افزوده ایجاد میکنند، چرخه اقتصاد دانشبنیان تکمیل میشود.
معاون استاندار بوشهر ضمن قدردانی از نقش آفرینیِ سرنوشت ساز و کلیدی نخبگان، مخترعین و نوآوران و ستایش اندیشهای که جریان میآفریند با اشاره به نامگذاری جشنواره «فخرآورد» که خود نامش گویای افتخار و دستاورد است به نام شهید «محسن فخریزاده»، بر پاسداشت یاد و نام شهدای حوزه علم و نوآوری تأکید کرد.
وی با اشاره و تاکید بر اینکه تمام سیاستها و تأکیدات استاندار بوشهر در پیشبرد اهداف دولت بر محور برنامههای توسعهای است تصریح کرد: در حوزه دریا و ساحل، اتفاقات ارزشمندی در زمینه زنجیره ارزش پتروشیمی و انرژیهای تجدید پذیر و زیرساختهای بندری، شیلات و گردشگری دریایی و … در حال وقوع است که امیدواریم با ادامه این روند، به اهداف تعیینشده دست یابیم.
اسلامیراد از نخبگان، پژوهشگران و مخترعان دعوت کرد تا در حوزههایی نظیر زیست فناوری دریایی، صنعت شیلات، آبزیپروری و گردشگری دریایی مشارکت جدیتری داشته باشند تا چرخه نوآوری تقویت شود.
اسلامیراد تأکید کرد: کشور به دانش، ابداع و محصولات کاربردی شما نیازمند است. وی با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر در حوزههای توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی گفت: این استان جایگاه ویژهای در کشور دارد و زمینهای مناسب برای مخترعین و نوآوران در اختیار میگذارد؛ باید از این ظرفیتها بهره برداری شود.
معاون استاندار بوشهر ادامه داد: بوشهر دومین استان کشور است که در تفاهم و تعامل با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با بهره گیری از توان علمی و عملیاتی استان در مشارکت با دانشگاه خلیج فارس بوشهر در حال پیاده سازی و اجرای دستیار هوش مصنوعی نظام حکمرانی استان مبتنی بر دادههای آماری و اطلاعاتی دستگاههای اجرایی است؛ به دنبال آنیم که بر پایه شفافیت، کیفیت و دسترس پذیریِ اطلاعاتی، برای نمونه امکان تحلیل و پردازش دادههای اقتصاد دریامحور را در جهت تصمیم سازی هوشمند و مدیریت منابع دریایی فراهم سازیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر در پایان، تحولآفرینی را نتیجه همافزایی و خرد جمعی دانست و افزود: با تبادل اطلاعات و همفکری میتوان به نتایج ارزشمندی در حوزه نوآوری دریامحور دست یافت.
نظر شما