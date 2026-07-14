https://mehrnews.com/x3cyVK ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ کد مطلب 6888259 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ قیام شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۶ ارومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب و نیز خونخواهی رهبر شهید سه شنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6888259 کپی شد مطالب مرتبط امنیت مسیر خسروی در اربعین با هماهنگی ایران و عراق تأمین میشود نوبت به آبهای ۱۷ هزار ساله رسید؛ روایت ورشکستگی آبی در خراسان جنوبی میدان داری تربت جامیها در صد و سی و ششمین شب دفاع از وطن قرار صد و سی و ششم مردم مبعوث شده آستانه اشرفیه در خیابان پرچمهای سرخ انتقام در اجتماع شبانه گرگان برافراشته شد صد و سی و ششمین موج لبیک مردم کرج به رهبر انقلاب برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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