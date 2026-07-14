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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۹

قیام شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۶

قیام شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید در موج ۱۳۶

ارومیه - مردم ولایی سلماس در حمایت از رهبری و انقلاب و نیز خونخواهی رهبر شهید سه شنبه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6888259

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