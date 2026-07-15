بدوی: موانع ثبتی پروژه رشت-آستارا به حداقل رسیده است

سعید بدوی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به نقش این مجموعه در پیشبرد پروژه ملی راهآهن رشت-آستارا اظهار کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای کارشناسی و ثبتی، فرآیندهای مرتبط با تملک اراضی این پروژه را با قید فوریت دنبال کرد تا هیچگونه خللی در اجرای این طرح راهبردی و بینالمللی ایجاد نشود.
وی افزود: در جریان اجرای این پروژه، پاسخگویی به استعلامات ثبتی، بررسی پروندهها و صدور اسناد مورد نیاز در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد و همکاران این ادارهکل با هماهنگی مستمر با دستگاههای اجرایی، تلاش کردند موانع ثبتی و حقوقی پیش روی پروژه به حداقل برسد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با بیان اینکه تملک ۱۶۰ کیلومتر از اراضی مسیر راهآهن رشت-آستارا با همکاری دستگاههای مرتبط محقق شد، تصریح کرد: تسریع در انجام امور ثبتی و رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مرتبط، نقش مهمی در پیشبرد این پروژه ملی داشت و زمینه لازم برای اجرای بهموقع آن را فراهم کرد.
بدوی با اشاره به اهمیت راهآهن رشت-آستارا در تکمیل کریدور بینالمللی شمال–جنوب گفت: این پروژه از مهمترین طرحهای زیربنایی کشور در حوزه حملونقل و ترانزیت است و ادارهکل ثبت اسناد و املاک گیلان نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، تمام توان و ظرفیتهای موجود را برای تسریع در فرآیندهای ثبتی و حمایت از اجرای این طرح به کار گرفت.
وی تأکید کرد: ثبت اسناد و املاک گیلان همواره در اجرای پروژههای ملی و توسعهای استان، با رویکرد تسهیلگری، تسریع در ارائه خدمات ثبتی و تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی، تلاش میکند زمینه تحقق هرچه سریعتر این طرحها را فراهم سازد.
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