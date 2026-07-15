قطر مناسب لوله زهکش را چگونه انتخاب کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر، استفاده از سیستمهای زهکشی علمی در صنایع مختلف به شدت رواج پیدا کرده است، لولههای زهکشی به عنوان ابزاری حیاتی در مهندسی عمران، راه و ساختمان، زمینهای ورزشی و به ویژه کشاورزی مدرن شناخته میشوند، این لولهها وظیفه دارند آب اضافی جمعشده در لایههای سطحی و زیرسطحی خاک را هدایت و تخلیه کنند تا از تخریب ریشه گیاهان، سست شدن فونداسیون سازهها و آبگرفتگی معابر جلوگیری شود، اما یکی از تخصصیترین و مهمترین مراحل در طراحی این سیستمها، تعیین قطر و سایز مناسب لوله زهکشی است، انتخاب اشتباه سایز لوله میتواند کل سرمایهگذاری پروژه را به هدر داده و کارایی سیستم را به شدت کاهش دهد.
لوله زهکشی چیست و چه کاربردی دارد؟
لولههای زهکشی نسل جدیدی از لولههای پلیمری از جنس پلی اتیلن چگالی بالا یا پی وی سی هستند که به صورت مشبک (دارای سوراخهای ریز) یا نیمهمشبک طراحی میشوند، این لولهها آب نفوذ کرده به عمق خاک را از طریق این منافذ جذب کرده و به کمک شیببندی مناسب، به سمت خروجی هدایت میکنند.
جنس لولههای قدیمی معمولاً از سفال، بتن یا آهن بود، لولههای فلزی به دلیل زنگزدگی سریع و لولههای بتنی به دلیل رسوبگیری بالا و وزن سنگین به مرور از چرخه مصرف خارج شدند، امروزه لولههای خرطومی شکل پی وی سی و لولههای کاروگیت دوجداره پلی اتیلنی به دلیل انعطافپذیری فوقالعاده، عدم خوردگی، عدم جذب رسوب و طول عمر بالای ۵۰ سال، به عنوان استاندارد برتر بازار شناخته میشوند.
این لولهها به طور کلی در سه مدل تولید میشوند:
لولههای متخلخل ساده: لولههای خرطومی منعطفی که شیارها یا سوراخهایی در سراسر بدنه خود دارند.
لولههای موجدار (کاروگیت): این لولهها استحکام حلقوی بسیار بالایی دارند و برای اعماق زیاد و زمینهای ناهموار که فشار بار خاک بالا است استفاده میشوند.
لولههای صاف معمولی: برای زهکشیهای سطحی و انتقال بدون مانع آب طراحی شدهاند.
چرا محاسبه دقیق قطر لوله زهکش تا این حد حیاتی است؟
اگر قطر لوله زهکش کوچکتر از حد نیاز انتخاب شود، لولهها در زمان اوج بارندگی یا بالا آمدن ناگهانی آب زیرزمینی به سرعت پر شده و سیستم دچار پسزدگی و انسداد میشود، در مقابل، انتخاب لولهای با سایز بیش از حد بزرگ نیز توجیه اقتصادی ندارد و به دلیل کاهش سرعت جریان آب، احتمال تهنشین شدن ذرات ریز معلق و گلگرفتگی لوله افزایش مییابد، در واقع سیستم زهکشی باید مانند یک اتوبان طراحی شود، نه آنقدر باریک که ترافیک (تجمع آب) ایجاد کند و نه آنقدر عریض و خلوت که جریان آب کارایی خود را از دست بدهد.
پارامترهای کلیدی در تعیین سایز لوله زهکشی
برای محاسبه و انتخاب سایز بهینه لوله زهکش، باید فاکتورهای فنی زیر به دقت بررسی و اندازهگیری شوند:
۱. دبی جریان یا حجم آب ورودی
این شاخص نشاندهنده مقدار آبی است که باید در واحد زمان از سیستم خارج شود، دبی آب در پروژههای کشاورزی بر اساس نرخ نفوذپذیری خاک و در پروژههای شهری بر اساس شدت و مدت بارندگی منطقه محاسبه میشود.
۲. شیب لولهگذاری
هر چه شیب زمین و شیب لولهگذاری بیشتر باشد، آب با سرعت بیشتری حرکت میکند، افزایش سرعت به این معنی است که میتوان از لولهای با قطر کمتر برای انتقال حجم مشخصی از آب استفاده کرد.
۳. ضریب زبری لوله
زبری جدار داخلی لوله تاثیر مستقیمی بر سرعت حرکت آب دارد، لولههای پلی اتیلن و پی وی سی دارای جدار داخلی بسیار صافی هستند که اصطکاک آب را به حداقل میرساند، این ویژگی باعث میشود آب با سرعت بیشتری جریان یافته و ظرفیت انتقال لوله افزایش یابد.
سایزهای استاندارد لوله زهکش بازار ایران و کاربرد آنها
لولههای زهکشی پلیمری معمولاً بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره ۷۶۶۹ و استاندارد آلمانی DIN ۱۱۸۷ در سایزهای مشخصی تولید میشوند که پرکاربردترین آنها عبارتند از:
سایز ۱۰۰ میلیمتر: مناسب برای زهکشی دور فونداسیون ساختمانهای مسکونی کوچک، زمینهای ورزشی با مساحت کم و زهکشیهای فرعی کشاورزی
سایز ۱۲۵ میلیمتر: گزینهای عالی برای حیاط ساختمانها، ویلاها، باغچهها و پروژههای زهکشی ساختمانی متوسط
سایز ۱۶۰ میلیمتر: کاربردی در زهکشی دور پی ساختمانهای بزرگ، دیوارهای حائل، پروژههای راهسازی و زهکشی اراضی زراعی با حجم آب متوسط
سایز ۲۰۰ میلیمتر به بالا: مورد استفاده در پروژههای بزرگ راهسازی، زمینهای زراعی وسیع، شوره زارها و به عنوان لولههای جمعآوریکننده اصلی در سیستمهای زهکشی شهری
یکی از مهمترین نکاتی که خریداران در زمان برآورد سایز لوله از آن غافل میشوند، تفاوت میان سایز اسمی و فضای مفید جریان در لولههای زهکشی الیافدار است، اگر قرار است از لولههای زهکش الیافدار (دارای پوشش ژئوتکستایل) استفاده کنید، باید بدانید که ضخامت الیاف دور لوله و رسوبات بسیار ریزی که به مرور زمان روی فیلتر مینشینند، میتوانند تا حدودی ظرفیت آبگیری ورودی سوراخها را تحت تأثیر قرار دهند، همچنین در خاکهای بسیار ریزدانه و رسی، بخشی از منافذ بیرونی مسدود میشوند، بنابراین پیشنهاد میشود همواره در محاسبات خود، یک سایز ضریب اطمینان در نظر بگیرید، به عنوان مثال، اگر محاسبات ریاضی شما نشان میدهد که لوله سایز ۱۰۰ میلیمتر برای حیاط شما کافی است، خرید لوله سایز ۱۲۵ میلیمتر ریسک آبگرفتگی در بارندگیهای سیلآسا را به طور کامل از بین میبرد.
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سوالات متداول
آیا لوله زهکشی پی وی سی برای زهکشی عمیق مناسب است؟
بله، لولههای پی وی سی مجهز به استاندارد DIN ۱۱۸۷ انعطافپذیری و مقاومت مکانیکی خوبی دارند، اما برای اعماق بسیار زیاد (بیش از ۳ متر) یا زیر جادههای پرتردد، استفاده از لولههای کاروگیت دوجداره پلی اتیلنی پیشنهاد میشود.
برای زهکشی باغچهها و درختان چه سایزی مناسبتر است؟
به طور معمول برای حیاط و باغچههای خانگی از لولههای سایز ۱۰۰ یا ۱۲۵ میلیمتر استفاده میشود تا ریشه درختان فضای کافی برای رشد داشته باشند و آب اضافی نیز به سرعت تخلیه شود.
آیا لولههای زهکشی موجدار ظرفیت انتقال کمتری نسبت به لولههای صاف دارند؟
بله، جدار داخلی لولههای موجدار نسبت به لولههای صاف اصطکاک بیشتری ایجاد میکند، به همین دلیل در سایز مساوی، سرعت حرکت آب در لولههای صاف کمی بیشتر است و در لولههای موجدار باید شیب بیشتری اعمال شود.
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