تردد در مرز باشماق مریوان بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز امیدی ناظر گمرکات کردستان در گفتگویی اظهار کرد: خبری که در برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر توقف تردد گردشگران و مسافران از مرز باشماق مریوان منتشر شده، صحت ندارد و تردد از این مرز به روال عادی در حال انجام است.

وی افزود: همچنین تمامی امور بازرگانی در مرز باشماق بدون هیچگونه مشکل و اختلالی در جریان است و فعالیت این مرز طبق برنامه ادامه دارد.

ناظر گمرکات کردستان با اشاره به آمادگی مرز باشماق برای ایام اربعین حسینی گفت: مرز بین‌المللی باشماق مریوان برای پنجمین سال متوالی آماده پذیرایی از زائران اربعین است و علاوه بر زائران، تردد سایر مسافران نیز از این مرز به‌صورت عادی انجام می‌شود.

مرز رسمی باشماق مریوان در کردستان یکی از مهمترین مرزهای رسمی زمینی ایران با اقلیم کردستان عراق به شمار می‌آید.