قتل زن جوان در بیرجند؛ همسرش بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکوهی راد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با اعلام وقوع یک مورد قتل در شهرستان بیرجند، ماموران انتظامی با توجه به حساسیت موضوع، اقدامات ویژهای را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند تصریح کرد: تیمهای عملیاتی کلانتری بلافاصله در محل حاضر شدند که بررسیهای اولیه نشان داد مقتوله بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده است.
وی افزود: با توجه به حساسیت بالای موضوع با بهرهگیری از توان عملیاتی تیمهای اطلاعات و تجسس، پس از انجام اقدامات پلیسی، متهم که همسر مقتوله بوده و دارای سابقه بیماری اعصاب و روان میباشد با استفاده از فنون اقناعسازی پلیس در کمتر از یک ساعت شناسایی و بازداشت شد.
سرهنگ شکوهی راد با بیان اینکه علت و انگیزه این قتل، اختلافات خانوادگی بوده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اکثر قتل ها ناشی از نزاعها و اختلافات می باشد، قابل پیشگیری است.
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