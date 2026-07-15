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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

قتل زن جوان در بیرجند؛ همسرش بازداشت شد

قتل زن جوان در بیرجند؛ همسرش بازداشت شد

بیرجند-فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از قتل یک زن جوان بر اثر ضربات چاقو و بازداشت همسر وی به‌عنوان متهم اصلی این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکوهی راد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: با اعلام وقوع یک مورد قتل در شهرستان بیرجند، ماموران انتظامی با توجه به حساسیت موضوع، اقدامات ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی کلانتری بلافاصله در محل حاضر شدند که بررسی‌های اولیه نشان داد مقتوله بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت بالای موضوع با بهره‌گیری از توان عملیاتی تیم‌های اطلاعات و تجسس، پس از انجام اقدامات پلیسی، متهم که همسر مقتوله بوده و دارای سابقه بیماری اعصاب و روان می‌باشد با استفاده از فنون اقناع‌سازی پلیس در کمتر از یک ساعت شناسایی و بازداشت شد.

سرهنگ شکوهی راد با بیان اینکه علت و انگیزه این قتل، اختلافات خانوادگی بوده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه اکثر قتل‌ ها ناشی از نزاع‌ها و اختلافات می باشد، قابل پیشگیری است.

کد مطلب 6888630

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