کشف ۷۵ کیسه آرد فاقد مجوز و دپو نان خشک در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی سرهنگ مهدی شکوهی راد اظهارکرد: با کسب خبری مبنی بر احتکار آرد و نان خشک در شهرستان بیرجند، پیگیری و رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران کلانتری ۱۳ شهرستان بیرجند با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی، محل مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی محل دپوی نان و آرد غیر مجاز را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: مأموران در بازرسی از منزل، ۷۵ کیسه آرد فاقد مجوز و یک تن نان خشک سالم دپو شده، کشف کردند که در این خصوص ۲ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.