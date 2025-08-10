  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

کشف ۷۵ کیسه آرد فاقد مجوز و دپو نان خشک در بیرجند

کشف ۷۵ کیسه آرد فاقد مجوز و دپو نان خشک در بیرجند

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از کشف ۷۵ کیسه آرد و یک تن نان خشک فاقد مجوز در بازرسی از یک منزلی واقع در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی سرهنگ مهدی شکوهی راد اظهارکرد: با کسب خبری مبنی بر احتکار آرد و نان خشک در شهرستان بیرجند، پیگیری و رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی بیان کرد: ماموران کلانتری ۱۳ شهرستان بیرجند با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی، محل مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی محل دپوی نان و آرد غیر مجاز را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند افزود: مأموران در بازرسی از منزل، ۷۵ کیسه آرد فاقد مجوز و یک تن نان خشک سالم دپو شده، کشف کردند که در این خصوص ۲ متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6556344

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها