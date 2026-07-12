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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۴

فلاح: رویداد رسانه‌ای «حریم رسالت (طنین)» در کردستان برگزار می‌شود

فلاح: رویداد رسانه‌ای «حریم رسالت (طنین)» در کردستان برگزار می‌شود

سنندج- رئیس بسیج رسانه کردستان گفت: رویداد رسانه‌ای «حریم رسالت (طنین)» با محوریت روایت نقش‌آفرینی مؤثر زنان در جنگ تحمیلی سوم، طی ماه‌های تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

اصغر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رویداد رسانه‌ای «حریم رسالت (طنین)» با هدف روایت نقش‌آفرینی مؤثر بانوان در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: این رویداد در محورهای مختلف و با تمرکز بر تولید محتوای چندرسانه‌ای برای انتشار در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: رویداد رسانه‌ای «حریم رسالت (طنین)» با محوریت روایت نقش‌آفرینی مؤثر زنان در جنگ تحمیلی سوم، طی ماه‌های تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد با هدف تبیین و بازنمایی نقش بانوان در عرصه‌های مختلف دفاع، خدمت‌رسانی و جهاد تبیین، در پنج محور اصلی برگزار می‌شود.

رئیس بسیج رسانه کردستان بیان کرد: روایت نقش‌آفرینی بانوان در حوزه خدمات‌رسانی در جنگ تحمیلی سوم شامل امدادگری، پزشکی و پشتیبانی، روایت نقش محوری بانوان در مدیریت خانواده و اجتماعات محلی در دوران جنگ و پس از آن، روایت زندگی و ایثار شهدای زن، بانوان ایثارگر و خانواده‌های معظم شهدا، از جمله محورهای این رویداد است.

فلاح: رویداد رسانه‌ای «حریم رسالت (طنین)» در کردستان برگزار می‌شود

فلاح ادامه داد: همچنین روایت نقش‌های تخصصی بانوان در عرصه‌هایی همچون آموزش، خبرنگاری، هنر، ورزش و سایر حوزه‌ها و نیز تبیین نقش بانوان در جبهه روایت و مقابله با تحریف رسانه‌ای، دیگر محورهای این رویداد رسانه‌ای را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به بخش‌های این رویداد گفت: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب تولید محتوای کوتاه رسانه‌ای شامل گزارش ویدئویی، مستند کوتاه، کلیپ، موشن‌گرافیک، پادکست و سایر قالب‌های چندرسانه‌ای، به‌صورت چندزبانه و با هدف انتشار در فضای بین‌المللی تولید و ارسال کنند.

رئیس بسیج رسانه کردستان تصریح کرد: آثار تولیدی در رسانه‌های برخط از جمله خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری بین‌المللی، کانال‌های فضای مجازی و صفحات شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی منتشر خواهند شد.

فلاح در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه رویداد از طریق پیام‌رسان ایتا به شناسه @afe60zba ارسال کنند.

کد مطلب 6885444

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