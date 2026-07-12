اصغر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری رویداد رسانهای «حریم رسالت (طنین)» با هدف روایت نقشآفرینی مؤثر بانوان در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: این رویداد در محورهای مختلف و با تمرکز بر تولید محتوای چندرسانهای برای انتشار در رسانههای داخلی و بینالمللی برگزار میشود.
وی اظهار کرد: رویداد رسانهای «حریم رسالت (طنین)» با محوریت روایت نقشآفرینی مؤثر زنان در جنگ تحمیلی سوم، طی ماههای تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
وی افزود: این رویداد با هدف تبیین و بازنمایی نقش بانوان در عرصههای مختلف دفاع، خدمترسانی و جهاد تبیین، در پنج محور اصلی برگزار میشود.
رئیس بسیج رسانه کردستان بیان کرد: روایت نقشآفرینی بانوان در حوزه خدماترسانی در جنگ تحمیلی سوم شامل امدادگری، پزشکی و پشتیبانی، روایت نقش محوری بانوان در مدیریت خانواده و اجتماعات محلی در دوران جنگ و پس از آن، روایت زندگی و ایثار شهدای زن، بانوان ایثارگر و خانوادههای معظم شهدا، از جمله محورهای این رویداد است.
فلاح ادامه داد: همچنین روایت نقشهای تخصصی بانوان در عرصههایی همچون آموزش، خبرنگاری، هنر، ورزش و سایر حوزهها و نیز تبیین نقش بانوان در جبهه روایت و مقابله با تحریف رسانهای، دیگر محورهای این رویداد رسانهای را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به بخشهای این رویداد گفت: علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالب تولید محتوای کوتاه رسانهای شامل گزارش ویدئویی، مستند کوتاه، کلیپ، موشنگرافیک، پادکست و سایر قالبهای چندرسانهای، بهصورت چندزبانه و با هدف انتشار در فضای بینالمللی تولید و ارسال کنند.
رئیس بسیج رسانه کردستان تصریح کرد: آثار تولیدی در رسانههای برخط از جمله خبرگزاریها، پایگاههای خبری بینالمللی، کانالهای فضای مجازی و صفحات شبکههای اجتماعی بینالمللی منتشر خواهند شد.
فلاح در پایان خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را به دبیرخانه رویداد از طریق پیامرسان ایتا به شناسه @afe60zba ارسال کنند.
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