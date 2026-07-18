جهانبخش: ۶۲۴ کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات استان در پی یک اقدام اطلاعاتی، از تردد قاچاقچیان و گذر محموله مواد مخدر از محور های مواصلاتی به شهرستان های شمال استان مطلع شدند.

وی افزود: با اقدامات فنی، در نهایت سوداگران مرگ شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه خودرو های آنان متوقف شد که در بازرسی از آنها، مقدار ۶۲۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ادامه داد: در این راستا ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار جهانبخش با تقدیر از همکاری های خوب و به موقع مردم با پلیس، گفت: از شهروندان تقاضا داریم هر گونه اخبار و اطلاعات خود پیرامون موضوعات امنیتی را از طریق تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان از عملکرد پلیس است.