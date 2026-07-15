به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی صحبت از اسلیو معده می‌شود، بیشتر افراد فقط به کاهش وزن، کوچک شدن سایز لباس و تغییر ظاهر فکر می‌کنند. اما واقعیت این است که اسلیو معده تنها یک جراحی برای لاغری نیست. این عمل می‌تواند روی بسیاری از مشکلات مرتبط با چاقی هم اثر بگذارد؛ یکی از مهم‌ترین آن‌ها کبد چرب است.

بسیاری از بیماران قبل از جراحی چاقی، درگیر کبد چرب هستند؛ اما شاید خودشان از شدت آن خبر نداشته باشند. گاهی فرد فقط با یک سونوگرافی ساده یا آزمایش خون متوجه می‌شود که آنزیم‌های کبدی بالا رفته یا چربی در بافت کبد تجمع پیدا کرده است. در چنین شرایطی، این سؤال مهم مطرح می‌شود: آیا اسلیو معده می‌تواند به بهبود کبد چرب کمک کند؟

پاسخ کوتاه این است: در بسیاری از بیماران، کاهش وزن قابل توجه بعد از اسلیو معده می‌تواند به بهبود وضعیت کبد چرب کمک کند. اما این موضوع به شرایط بدن، شدت بیماری، سبک زندگی و میزان پیگیری بیمار بعد از عمل بستگی دارد.

کبد چرب چیست و چرا با چاقی ارتباط دارد؟

کبد یکی از مهم‌ترین اعضای بدن برای تنظیم سوخت‌وساز است. این عضو در پردازش چربی‌ها، کنترل قند خون و پاک‌سازی بسیاری از مواد نقش دارد. وقتی میزان چربی ذخیره‌شده در سلول‌های کبدی بیش از حد طبیعی شود، فرد به کبد چرب مبتلا می‌شود.

کبد چرب معمولاً در افراد دارای اضافه‌وزن، چاقی شکمی، دیابت نوع دو، مقاومت به انسولین و چربی خون بالا بیشتر دیده می‌شود. به همین دلیل امروزه در منابع علمی، به جای اصطلاح قدیمی کبد چرب غیرالکلی، بیشتر از اصطلاح بیماری کبد چرب مرتبط با اختلالات متابولیک یا MASLD استفاده می‌شود.

مشکل اصلی اینجاست که کبد چرب در مراحل اولیه معمولاً علامت واضحی ندارد. فرد ممکن است احساس درد یا ناراحتی خاصی نداشته باشد، اما در پشت صحنه، کبد تحت فشار متابولیک قرار گرفته باشد. اگر این وضعیت کنترل نشود، در برخی افراد می‌تواند به التهاب کبد، فیبروز و مشکلات جدی‌تر منجر شود.

ارتباط اسلیو معده و کبد چرب چیست؟

برای درک ارتباط اسلیو معده و کبد چرب باید بدانیم اسلیو دقیقاً چه تغییری در بدن ایجاد می‌کند. در جراحی اسلیو معده، بخش زیادی از معده برداشته می‌شود و حجم معده کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه بیمار با مقدار غذای کمتر احساس سیری می‌کند و به‌مرور وزن کم می‌کند.

اما تأثیر اسلیو فقط به کم خوردن محدود نمی‌شود. کاهش وزن بعد از جراحی می‌تواند باعث بهتر شدن وضعیت قند خون، کاهش مقاومت به انسولین، کاهش فشار روی اندام‌های داخلی و بهبود سوخت‌وساز بدن شود. از آنجایی که کبد چرب ارتباط مستقیمی با چاقی و اختلالات متابولیک دارد، کاهش وزن اصولی می‌تواند شرایط کبد را هم بهتر کند.

به زبان ساده، وقتی بدن از وضعیت چاقی شدید خارج می‌شود، کبد هم فرصت پیدا می‌کند بخشی از چربی اضافه ذخیره‌شده را کاهش دهد.

راز اصلی بهبود کبد چرب بعد از اسلیو معده

راز بهبود کبد چرب بعد از اسلیو معده یک اتفاق عجیب یا جادویی نیست. اصل ماجرا در کاهش وزن مؤثر و اصلاح وضعیت متابولیک بدن است.

وقتی فرد وزن زیادی کم می‌کند، میزان چربی احشایی و چربی اطراف اندام‌های داخلی کاهش می‌یابد. این چربی‌ها نقش مهمی در ایجاد مقاومت به انسولین و التهاب بدن دارند. با کاهش آن‌ها، بدن وارد وضعیت سالم‌تری می‌شود و کبد نیز فشار کمتری را تحمل می‌کند.

در بسیاری از بیماران، بعد از کاهش وزن ناشی از اسلیو معده، نتایج آزمایش‌های کبدی بهتر می‌شود. همچنین ممکن است در سونوگرافی‌های بعدی، شدت کبد چرب کاهش پیدا کند. البته این موضوع به معنای درمان صددرصدی برای همه افراد نیست، اما نشان می‌دهد اسلیو می‌تواند در بیماران مناسب، بخشی از مسیر کنترل کبد چرب باشد.

آیا اسلیو معده درمان قطعی کبد چرب است؟

یکی از اشتباهات رایج این است که بعضی افراد تصور می‌کنند هر کسی کبد چرب دارد، باید اسلیو معده انجام دهد. این تصور درست نیست.

اسلیو معده درمان مستقیم کبد چرب نیست؛ بلکه یک روش جراحی برای درمان چاقی و اضافه‌وزن شدید است. اگر فردی شرایط انجام جراحی چاقی را داشته باشد و هم‌زمان دچار کبد چرب باشد، کاهش وزن بعد از عمل می‌تواند به بهبود وضعیت کبد کمک کند.برای اینکه بدانید آیا اسلیو معده مناسب شما هست یا خیر حتما باید به یک دکتر اسلیو معده در تهران مراجعه نمایید .

اما اگر فرد اضافه‌وزن شدید نداشته باشد، معمولاً درمان‌های غیرجراحی مانند اصلاح تغذیه، افزایش فعالیت بدنی، کنترل قند خون و کاهش وزن اصولی در اولویت قرار می‌گیرند.

بنابراین تصمیم برای انجام اسلیو معده باید فقط بعد از معاینه، بررسی شاخص توده بدنی، ارزیابی بیماری‌های همراه و مشاوره با جراح چاقی گرفته شود.

چرا کبد چرب بعد از کاهش وزن بهتر می‌شود؟

کبد چرب با چند عامل مهم ارتباط دارد: چاقی، مصرف کالری بیش از نیاز بدن، مقاومت به انسولین، چربی خون بالا و کم‌تحرکی. وقتی بیمار بعد از اسلیو معده وزن کم می‌کند، بسیاری از این عوامل تحت کنترل قرار می‌گیرند.

کاهش وزن می‌تواند باعث شود چربی کمتری وارد کبد شود، بدن بهتر به انسولین پاسخ دهد و التهاب متابولیک کاهش پیدا کند. همین تغییرات می‌توانند به مرور زمان باعث بهتر شدن وضعیت کبد شوند.

نکته مهم این است که بهبود کبد چرب معمولاً یک روند تدریجی است. یعنی بیمار نباید انتظار داشته باشد بلافاصله بعد از جراحی، کبد به وضعیت کاملاً طبیعی برگردد. این فرایند به زمان، تغذیه مناسب و پیگیری پزشکی نیاز دارد.

نقش تغذیه بعد از اسلیو در بهبود کبد چرب

اگر بیمار بعد از اسلیو معده به توصیه‌های تغذیه‌ای توجه نکند، نتیجه جراحی ممکن است ضعیف شود. برای بهبود کبد چرب بعد از اسلیو، فقط کوچک شدن معده کافی نیست؛ کیفیت غذا هم اهمیت زیادی دارد.

مصرف پروتئین کافی، کاهش مصرف قندهای ساده، پرهیز از نوشیدنی‌های شیرین، کنترل مصرف چربی‌های ناسالم و خوردن وعده‌های کوچک و منظم می‌تواند به حفظ روند کاهش وزن کمک کند.

همچنین بیمار باید از ریزه‌خواری، مصرف غذاهای پرکالری و بازگشت به عادت‌های غذایی قبلی پرهیز کند. اسلیو معده ابزار قدرتمندی برای کاهش وزن است، اما موفقیت نهایی به همکاری بیمار وابسته است.

ورزش بعد از اسلیو؛ کمک مهم برای سلامت کبد

فعالیت بدنی یکی از عوامل مهم در کنترل کبد چرب است. بعد از اسلیو معده، زمانی که پزشک اجازه دهد، بیمار باید فعالیت بدنی را به‌تدریج وارد برنامه روزانه خود کند.

پیاده‌روی منظم، تمرینات سبک و بعد از مدتی ورزش‌های مقاومتی می‌توانند به حفظ عضلات، افزایش سوخت‌وساز بدن و کنترل وزن کمک کنند. وقتی وزن کنترل شود، احتمال برگشت کبد چرب هم کمتر می‌شود.

ورزش فقط برای لاغری نیست؛ بلکه به بهبود حساسیت بدن به انسولین و کاهش چربی‌های مضر بدن نیز کمک می‌کند. به همین دلیل، ورزش بعد از اسلیو یکی از بخش‌های مهم مسیر درمان محسوب می‌شود.

چه افرادی بیشترین سود را می‌برند؟

افرادی که دچار چاقی، اضافه‌وزن شدید، دیابت نوع دو، مقاومت به انسولین یا چربی خون بالا هستند و هم‌زمان کبد چرب دارند، ممکن است بعد از کاهش وزن قابل توجه، بهبود بیشتری را تجربه کنند.

البته شدت بیماری کبدی مهم است. اگر کبد چرب در مراحل اولیه باشد، شانس بهبود بیشتر است. اما اگر فرد دچار التهاب شدید، فیبروز پیشرفته یا مشکلات جدی کبدی باشد، تصمیم‌گیری باید با دقت بیشتری انجام شود.

به همین دلیل قبل از جراحی، بررسی وضعیت عمومی بدن و بیماری‌های همراه اهمیت زیادی دارد. جراح چاقی با توجه به شرایط بیمار، بهترینروش درمان را پیشنهاد می‌دهد.

بعد از اسلیو چه آزمایش‌هایی لازم است؟

بیمارانی که قبل از جراحی کبد چرب داشته‌اند، بهتر است بعد از عمل نیز وضعیت کبد خود را پیگیری کنند. پزشک ممکن است بر اساس شرایط بیمار، آزمایش‌های کبدی، سونوگرافی یا بررسی‌های تکمیلی را توصیه کند. برای اطلاعات بیشتر درباره اسلیو معده می توانید به وبسایت دکتر سعید شمس جراح لاپاراسکوپی مراجعه نمایید.

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