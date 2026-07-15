به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیان، با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و حفاظت از اکوسیستم منطقه خط قرمز اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت است، اظهار داشت: در راستای اجرای دقیق تکالیف قانونی مندرج در «قانون هوای پاک» و «قانون مدیریت پسماند»، کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفت در روزهای اخیر، پایشهای میدانی گستردهای را از واحدهای بزرگ صنعتی، بهویژه صنایع کاشی و فولاد مستقر در محدوده شهرستان به عمل آوردند.
وی افزود: هدف از این نظارتهای دورهای و سرزده حصول اطمینان از عملکرد صحیح و استاندارد سیستمهای کنترل آلودگی نظیر فیلتراسیون هوا و تصفیهخانههای پساب صنعتی است تا چرخه تولید با کمترین آسیب به محیطزیست همراه باشد.
علیان تصریح کرد: علاوه بر پایش آلایندههای هوا و آب، مدیریت اصولی پسماندهای ویژه و عادی این واحدها نیز با دقت بررسی شد. طبق ماده ۱۱ قانون هوای پاک، صنایع موظف به رعایت استانداردهای زیستمحیطی هستند و اداره حفاظت محیطزیست شهرستان تفت با اتکا به ظرفیتهای قانونی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف که منجر به تهدید علیه سلامت عمومی شود، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
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