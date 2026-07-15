به گزارش خبرنگار مهر، عملیات رهاسازی حدود ۶۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی شامل ۵۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی سفید و ۱۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری، صبح چهارشنبه در رودخانه وازیوار شهرستان نوشهر انجام شد.

این طرح با اجرای اداره‌کل شیلات مازندران و با انتقال بچه‌ماهیان توسط هشت دستگاه خودروی نیسان به محل رهاسازی به مرحله اجرا درآمد که از این تعداد، پنج دستگاه حامل بچه‌ماهی سفید و سه دستگاه حامل بچه‌ماهی خاویاری بودند.

شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر با اشاره به اهداف اجرای این طرح، اظهار کرد: رهاسازی بچه‌ماهیان با هدف تقویت ذخایر آبزیان، احیای منابع طبیعی، حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی از توسعه پایدار فعالیت‌های شیلاتی در منطقه انجام شده است.

وی افزود: این اقدام با پیگیری فرماندار شهرستان نوشهر، مشارکت شورای اسلامی روستای وازیوار و حضور جمعی از مسئولان شهرستان به انجام رسید و در راستای برنامه‌های حفاظت و بازسازی ذخایر آبزی دریای خزر و رودخانه‌های منتهی به آن اجرا شده است.