به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قبادی، مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: برنامه‌های بازسازی ذخایر در سواحل جنوبی دریای خزر با مشارکت مراکز تخصصی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان اجرا و هر سال میلیون‌ها قطعه بچه‌ماهی خاویاری پس از تکثیر مصنوعی در زیستگاه‌های طبیعی رهاسازی می‌شود.

وی افزود: بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری امروز به یکی از مهم‌ترین راهبردهای ملی در حوزه حفاظت از تنوع زیستی، صیانت از ذخایر ژنتیکی و احیای جمعیت طبیعی این گونه‌های ارزشمند در دریای خزر تبدیل شده است.

وی با تاکید بر این که بازسازی ذخایر تنها به معنای تولید و رهاسازی بچه‌ماهی نیست، اظهار کرد: مدیریت و نگهداری مولدین، حفظ تنوع ژنتیکی، جلوگیری از کاهش کیفیت ژنتیکی ذخایر، پایش اثربخشی رهاسازی‌ها و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های بازسازی ذخایر محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز در مجموع یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۹۲ قطعه بچه‌ماهی خاویاری از گونه‌های قره‌برون (تاس‌ماهی ایرانی)، ازون‌برون و شیپ در رودخانه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی منتهی به دریای خزر رهاسازی شد.

وی ادامه داد: از این میزان بچه‌ماهی خاویاری ۹۶۱ هزار و ۷۹۲ قطعه در استان گیلان، ۴۳۳ هزار و ۴۰۰ قطعه در استان مازندران و ۵۴۸ هزار و ۵۰۰ قطعه در استان گلستان رهاسازی شده است.

قبادی با اشاره به سابقه اجرای برنامه‌های بازسازی ذخایر در کشور گفت: براساس اطلاعات موافقتنامه طرح بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان، از ابتدای اجرای برنامه‌های بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۸ میلیون و ۳۶۶ هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر رهاسازی شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف تقویت جمعیت طبیعی، افزایش احتمال بازگشت مولدین به رودخانه‌های محل تخم‌ ریزی و حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه‌های ارزشمند صورت گرفت.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران درباره اهمیت جهانی ماهیان خاویاری نیز ادامه داد: ماهیان خاویاری به‌ عنوان یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور و جهان، طی دهه‌های اخیر تحت‌تاثیر عواملی نظیر تخریب زیستگاه‌های طبیعی، آلودگی‌های محیطی، صید غیرمجاز و تغییرات اقلیمی با کاهش چشمگیر جمعیت در زیستگاه‌های طبیعی مواجه شده‌اند و به همین دلیل حفاظت و بازسازی ذخایر آن‌ها در اولویت برنامه‌های سازمان شیلات ایران قرار دارد.

وی اضافه کرد: پس از توافق کشورهای ساحلی خزر برای توقف صید تجاری ماهیان خاویاری با هدف احیای ذخایر طبیعی، برنامه‌های بازسازی ذخایر و تکثیر مصنوعی به مهم‌ ترین ابزار حفاظت از این گونه‌های ارزشمند تبدیل شده است و ایران نیز در چارچوب این رویکرد، اجرای برنامه‌های حفاظت ژنتیکی، تکثیر و رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری را به‌ طور مستمر دنبال می‌کند.

قبادی گفت: حفاظت از ماهیان خاویاری نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است و بازسازی ذخایر زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که در کنار آن، اقدامات حفاظتی، مقابله با صید غیرمجاز، بهبود شرایط زیستگاه‌ها، مدیریت منابع آب و همکاری دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز به ‌طور همزمان دنبال شود.

وی با اشاره به نقش مکمل آبزی‌پروری در حفاظت از ذخایر طبیعی بیان کرد: توسعه پرورش ماهیان خاویاری در سال‌های اخیر توانسته بخشی از نیاز بازار را تامین کند و فشار بر ذخایر طبیعی را کاهش دهد و از این‌رو، پیوند میان بازسازی ذخایر و توسعه آبزی‌پروری پایدار، یکی از موثرترین راهکارها برای حفاظت بلندمدت از این گونه‌های ارزشمند به شمار می‌رود.