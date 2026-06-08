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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

رهاسازی ۸۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری در زیستگاه‌های طبیعی

رهاسازی ۸۰۰ هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری در زیستگاه‌های طبیعی

سازمان شیلات ایران از رهاسازی بیش از ۸۰۰هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری در زیستگاه‌های طبیعی در سال۱۴۰۵ خبر داد و گفت:برنامه رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری تا پایان فصل تکثیر با قوت ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قبادی، مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران گفت: برنامه‌های بازسازی ذخایر در سواحل جنوبی دریای خزر با مشارکت مراکز تخصصی استان‌های گیلان، مازندران و گلستان اجرا و هر سال میلیون‌ها قطعه بچه‌ماهی خاویاری پس از تکثیر مصنوعی در زیستگاه‌های طبیعی رهاسازی می‌شود.

وی افزود: بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری امروز به یکی از مهم‌ترین راهبردهای ملی در حوزه حفاظت از تنوع زیستی، صیانت از ذخایر ژنتیکی و احیای جمعیت طبیعی این گونه‌های ارزشمند در دریای خزر تبدیل شده است.

وی با تاکید بر این که بازسازی ذخایر تنها به معنای تولید و رهاسازی بچه‌ماهی نیست، اظهار کرد: مدیریت و نگهداری مولدین، حفظ تنوع ژنتیکی، جلوگیری از کاهش کیفیت ژنتیکی ذخایر، پایش اثربخشی رهاسازی‌ها و حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های بازسازی ذخایر محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ نیز در مجموع یک میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۹۲ قطعه بچه‌ماهی خاویاری از گونه‌های قره‌برون (تاس‌ماهی ایرانی)، ازون‌برون و شیپ در رودخانه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی منتهی به دریای خزر رهاسازی شد.

وی ادامه داد: از این میزان بچه‌ماهی خاویاری ۹۶۱ هزار و ۷۹۲ قطعه در استان گیلان، ۴۳۳ هزار و ۴۰۰ قطعه در استان مازندران و ۵۴۸ هزار و ۵۰۰ قطعه در استان گلستان رهاسازی شده است.

قبادی با اشاره به سابقه اجرای برنامه‌های بازسازی ذخایر در کشور گفت: براساس اطلاعات موافقتنامه طرح بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان، از ابتدای اجرای برنامه‌های بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری تا پایان سال ۱۴۰۳ بیش از ۸۸ میلیون و ۳۶۶ هزار قطعه بچه‌ماهی خاویاری در رودخانه‌های منتهی به دریای خزر رهاسازی شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف تقویت جمعیت طبیعی، افزایش احتمال بازگشت مولدین به رودخانه‌های محل تخم‌ ریزی و حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه‌های ارزشمند صورت گرفت.

مدیرکل دفتر بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران درباره اهمیت جهانی ماهیان خاویاری نیز ادامه داد: ماهیان خاویاری به‌ عنوان یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی آبزیان کشور و جهان، طی دهه‌های اخیر تحت‌تاثیر عواملی نظیر تخریب زیستگاه‌های طبیعی، آلودگی‌های محیطی، صید غیرمجاز و تغییرات اقلیمی با کاهش چشمگیر جمعیت در زیستگاه‌های طبیعی مواجه شده‌اند و به همین دلیل حفاظت و بازسازی ذخایر آن‌ها در اولویت برنامه‌های سازمان شیلات ایران قرار دارد.

وی اضافه کرد: پس از توافق کشورهای ساحلی خزر برای توقف صید تجاری ماهیان خاویاری با هدف احیای ذخایر طبیعی، برنامه‌های بازسازی ذخایر و تکثیر مصنوعی به مهم‌ ترین ابزار حفاظت از این گونه‌های ارزشمند تبدیل شده است و ایران نیز در چارچوب این رویکرد، اجرای برنامه‌های حفاظت ژنتیکی، تکثیر و رهاسازی بچه‌ماهیان خاویاری را به‌ طور مستمر دنبال می‌کند.

قبادی گفت: حفاظت از ماهیان خاویاری نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است و بازسازی ذخایر زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که در کنار آن، اقدامات حفاظتی، مقابله با صید غیرمجاز، بهبود شرایط زیستگاه‌ها، مدیریت منابع آب و همکاری دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز به ‌طور همزمان دنبال شود.

وی با اشاره به نقش مکمل آبزی‌پروری در حفاظت از ذخایر طبیعی بیان کرد: توسعه پرورش ماهیان خاویاری در سال‌های اخیر توانسته بخشی از نیاز بازار را تامین کند و فشار بر ذخایر طبیعی را کاهش دهد و از این‌رو، پیوند میان بازسازی ذخایر و توسعه آبزی‌پروری پایدار، یکی از موثرترین راهکارها برای حفاظت بلندمدت از این گونه‌های ارزشمند به شمار می‌رود.

کد مطلب 6854067

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