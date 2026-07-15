به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، شب‌های مستند خانه سینما عصر روز گذشته سه‌شنبه ۲۳ تیر به همت کارگروه نمایش انجمن صنفی کارگردانان مستند و با همکاری خانه سینما و استقبال علاقه‌مندان برگزار شد. این جلسه به نمایش مستندهای «مجموعا»، «پوک»، «قصه بر یاد است» ساخته محمدرضا فرزاد اختصاص داشت.

مصطفی شیری دبیر کارگروه نمایش انجمن کارگردانان مستند و مجری نشست گفت: فیلم های فرزاد در ایران کم دیده شد اما در جشنواره های بین المللی با استقبال خوبی روبه‌رو شده است. شاید امروز اولین نمایش فیلم‌های او در یک سالن با این اندازه و با شمایل استاندارد در ایران باشد.

در ادامه این نشست محمدرضا فرزاد بیان کرد: فیلم «مجموعا» درواقع داستانی بود که مدت‌ها قبل خوانده بودم و ترجمه کرده بودم و برایم جالب بود ضمن اینکه رمانی از یک نویسنده فرانسوی خواندم که دیدم با شخصیت مورد نظرم همخوانی داشت و تصور کردم می توانم آن‌ را تبدیل به فیلم کنم.

وی با بیان اینکه آرشیو فیلم خانوادگی خوبی دارد و در فیلم هایش از آنها استفاده می کند، ادامه داد: در فیلم اولم علاوه بر اعداد روی رنگ ها نیز بسیار کار کردیم و «مجموعا» جزو فیلم‌هایی است که خودم خیلی دوست دارم.

در ادامه مصطفی شیری درباره فیلم دوم «پوک» توضیحاتی ارائه داد و بیان کرد: «پوک» بخشی از یک مستند بلند چند اپیزودی است که با همکاری بنیاد ویم وندرس و فیلمسازان ایرانی تهیه شده که اپیزود اول آن ساخته محمدرضا فرزاد است.

محمدرضا فرزاد نیز درباره فیلم «پوک» بیان کرد: سال‌ها پیش از یکی از دوستان شنیدم ویم وندرس ایران را خیلی دوست دارد اما نمی‌تواند به ایران بیاید و می‌خواهد زمینه ای فراهم کند تا چند کارگردان ایرانی فیلم بسازند. چند جلسه با او جلسه آنلاین داشتیم و شش فیلم کوتاه ساخته شد که خوشبختانه فیلم من را دوست داشت.

وی ادامه داد: تجربه جالبی بود زیرا باید درباره مفهوم یک مکان فیلم می ساختیم. دوست داشتم در فیلم کمتر آدم و نریشن داشته باشم. همانطور که می دانید آدم دریچه همذات پنداری است اما من آن را حذف کرده بودم و کلا همیشه سعی کرده ام با نادانسته‌هایم فیلم بسازم.

فرزاد همچنین با تشکر از سام سلیمانی فیلمبردار مستند «پوک» بیان کرد: از سلیمانی تشکر می کنم که فیلمبرداری فیلم «پوک» را انجام داد. هرجا که او هست برایم قوت قلب است زیرا به من جرات فیلم ساختن می‌دهد.

وی با اشاره به مستند «قصه بر یاد است» نیز بیان کرد: فیلم بعدی که با پگاه آهنگرانی در سال ۹۸ کار کردم زمانی بود که کرونا آمده بود. یادم می آید در کافه او نشسته بودم و ناراحت بودم، از من درباره ناراحتی ام سوال کرد و توضیح دادم که از تهیه کننده ام ناراحت هستم. آهنگرانی به من گفت اگر ایده جدیدی داری من تهیه کننده می‌شوم. او یک سری راش به من داد که ببینم و من خوشم آمد و باهم شروع به ساخت فیلم کردیم و من کمی از ادبیات الهام گرفتم و در نهایت این فیلم با کارگردانی مشترک من و پگاه آهنگرانی ساخته شد.

فرزاد اظهار کرد: این فیلم برای حضور در جشنواره های بسیار معتبر خارجی در همان سال انتخاب شد اما ما بنا به دلایلی انصراف دادیم اما در ایدفا به عنوان فیلم اختتامیه انتخاب و نمایش داده شد.

وی تصریح کرد: انگیزه سینمای مستند ما انگیزه های فرمالیسمی و ارجمندی است مثل دهه چهل. در تاریخ سینما افرادی بودند که فیلم های بسیار خوبی ساختند مانند محمدرضا اصلانی.

در پایان این نشست مصطفی شیری نیز گفت: ما در سینمای مستند فیلم‌های بلند و میان‌مدت قابل توجه کم نداریم اما در ساخت فیلم‌های مستند کوتاهِ خوب، دچار ضعف هستیم و به همین دلیل سه مستند کوتاهی که امروز دیدیم از این زاویه بسیار قابل توجه است.