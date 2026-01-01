به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه تصویر شهر، گروه «تهران سینما» که در شاخه تولید آثار سینمایی با موضوعات شهری فعالیت دارد، در فاز جدید کاری خود سراغ بستههای آموزشی- پاتوقی و عضوگیری از میان اهالی و مخاطبان سینما رفته است و روز سهشنبه ۱۶ دی در قالب «شهرتِک» (سینماتک با بررسی موضوعات شهری در سینما) آغاز به کار میکند.
در این برنامه ضمن نمایش فیلم «روزهای عالی» ساخته ویم وندرس، هادی مقدمدوست، فیلمنامهنویس و کارگردان سینما، محمد ناظرپناهی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران و هنگامه عیلانی مدیر فرهنگی و هنری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به عنوان کارشناس و سخنران حضور دارند. این برنامه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن ۱۲ پردیس سینماگالری ملت آغاز میشود.
«شهراندیش» (کارگاههای تحلیل و نقد ژانرهای شهرمحور) از دیگر برنامههای گروه تهران سینما است که از چهارشنبه ۱۷ دی فعالیت خود را شروع میکند.
نخستین برنامه «شهراندیش» که با ارائه و اجرای محمد قربانی و از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سالن ۱۲ پردیس سینمایی ملت برگزار میشود به تحلیل وجوه شهر در ژانر اکسپرسیونیسم اختصاص دارد.
در ادامه برنامههای این هفته «تهران سینما»، نخستین جلسه «سینماتک فیلمَک» (پاتوق فیلمسازان و علاقمندان فیلم کوتاه با محوریت هماندیشی درباره نقش شهر در آثار) هم چهارشنبه ۱۷ دی از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در سالن ۱۲ پردیس سینماگالری ملت برگزار میشود. فیلمک به نمایش و نقد و بررسی بستههای فیلم کوتاه با حضور عوامل آثار و علاقمندان سینما اختصاص دارد.
شهرنگار (تور گشت شهری با محورهای محتوایی متنوع برای جلب توجه و مشارکت اصناف مولف در حوزه سینما و زیست شهری) نیز از دیگر برنامههای فصل نخست گروه «تهران سینما» است که جزئیات آن به زودی اعلام میشود.
حضور در برنامههای مختلف فصل نخست گروه «تهران سینما» رایگان است و به زودی نحوه عضوگیری در سوپراپلیکیشن شهرزاد و شرایط ارتقای اشتراک مخاطب و بهرهمندی از مزایای عضویت، از طریق سایت و صفحه مجازی موسسه تصویر شهر اطلاعرسانی خواهد شد.
