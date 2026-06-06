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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۸

شهرداری‌های سمنان سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌ها را پرداخت کنند

شهرداری‌های سمنان سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌ها را پرداخت کنند

سمنان-معاون سیاسی استاندار سمنان با تأکید بر اینکه انس جامعه با کتاب، ظرفیت پیشرفت و حل مسائل را افزایش می‌دهد، خواستار پرداخت به‌موقع سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها استان به کتابخانه‌های عمومی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری غروب شنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان سمنان به میزبانی استانداری، با بیان اینکه توسعه کتاب‌خوانی و ترویج مطالعه هدفمند زمینه‌ساز ارتقای سرمایه فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی است، افزود: نهادینه‌ سازی فرهنگ مطالعه باید به عنوان یک اولویت فرهنگی در دستور کار دستگاه‌های متولی واقع شود

وی به نقش کتاب در انتقال دانش، تجربه و اندیشه اشاره کرد و توضیح داد: انس جامعه با فرهنگ مطالعه ظرفیت بیشتری برای پیشرفت، توسعه و حل مسائل ایجاد می کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تأکید بر اهمیت «مطالعه مفید» ادامه داد: در کنار ترویج کتاب‌خوانی، باید آموزش شیوه صحیح انتخاب و مطالعه کتاب به‌ویژه به کودکان و نوجوانان در دستور کار باشد.

آقا براری همچنین تأثیر فضای مجازی و گسترش اطلاعات غیرمعتبر را چالش جدی خواند و توضیح کرد: برای رفع این موضوع هدایت نسل جوان به سمت منابع معتبر و کتاب مورد تأکید است.

وی خواستار مسئولیت پذیری بیشتری از سوی متولیان فرهنگی برای ترویج فرهنگ مطالعه شد و افزود: حمایت از کتابخانه‌های عمومی و پرداخت به‌موقع سهم نیم‌درصدی شهرداری‌ها به عنوان یکی از الزامات توسعه خدمات فرهنگی از آن جمله است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان به استفاده از ظرفیت محلات، توسعه کتابخانه‌های محله‌ای و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی تاکید داشت و افزود: این اقدامات نقش مؤثر در گسترش فرهنگ مطالعه ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6852187

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