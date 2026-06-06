به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری غروب شنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان سمنان به میزبانی استانداری، با بیان اینکه توسعه کتابخوانی و ترویج مطالعه هدفمند زمینهساز ارتقای سرمایه فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی است، افزود: نهادینه سازی فرهنگ مطالعه باید به عنوان یک اولویت فرهنگی در دستور کار دستگاههای متولی واقع شود
وی به نقش کتاب در انتقال دانش، تجربه و اندیشه اشاره کرد و توضیح داد: انس جامعه با فرهنگ مطالعه ظرفیت بیشتری برای پیشرفت، توسعه و حل مسائل ایجاد می کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تأکید بر اهمیت «مطالعه مفید» ادامه داد: در کنار ترویج کتابخوانی، باید آموزش شیوه صحیح انتخاب و مطالعه کتاب بهویژه به کودکان و نوجوانان در دستور کار باشد.
آقا براری همچنین تأثیر فضای مجازی و گسترش اطلاعات غیرمعتبر را چالش جدی خواند و توضیح کرد: برای رفع این موضوع هدایت نسل جوان به سمت منابع معتبر و کتاب مورد تأکید است.
وی خواستار مسئولیت پذیری بیشتری از سوی متولیان فرهنگی برای ترویج فرهنگ مطالعه شد و افزود: حمایت از کتابخانههای عمومی و پرداخت بهموقع سهم نیمدرصدی شهرداریها به عنوان یکی از الزامات توسعه خدمات فرهنگی از آن جمله است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان به استفاده از ظرفیت محلات، توسعه کتابخانههای محلهای و بهرهگیری از مشارکتهای مردمی تاکید داشت و افزود: این اقدامات نقش مؤثر در گسترش فرهنگ مطالعه ایفا خواهد کرد.
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