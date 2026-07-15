به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بناب به ریاست محمدحسین قلعه‌ای، فرماندار شهرستان بناب، و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی این انجمن، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مسئولان فرهنگی صبح چهارشنبه در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای، ترویج فرهنگ مطالعه، پرداخت سهم نیم‌درصدی درآمد شهرداری به کتابخانه‌های عمومی و اجرای برنامه‌های فرهنگی مرتبط با کتاب و کتابخوانی مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان بناب با اشاره به الزام قانونی پرداخت سهم نیم‌درصدی درآمد شهرداری به کتابخانه‌های عمومی، اظهار کرد: پرداخت این سهم یک تکلیف قانونی است و در صورت اجرا نشدن، مطابق قانون، مبلغ مربوطه از سوی مراجع ذی‌صلاح به‌صورت مستقیم از حساب شهرداری برداشت خواهد شد.

قلعه‌ای افزود: در چنین شرایطی این اعتبارات در سطح ملی توزیع می‌شود و امکان بهره‌مندی مستقیم شهرستان از این منابع کاهش می‌یابد؛ از این‌رو ضروری است شهرداری و شورای اسلامی شهر با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به اجرای این تکلیف قانونی اقدام کنند تا این منابع در مسیر توسعه کتابخانه‌های عمومی بناب هزینه شود.

وی با اشاره به کمبود زیرساخت‌های فرهنگی در منطقه خوشه‌مهر، خواستار احداث کتابخانه و قرائت‌خانه در این منطقه شد و گفت: مردم این منطقه، به‌ویژه دانش‌آموزان، به فضایی مناسب برای مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی نیاز دارند و انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با همکاری یکدیگر زمینه احداث این مجموعه را فراهم کنند.

در پایان این نشست، اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، آموزش‌وپرورش و خیران برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی در شهرستان تأکید کردند.

در ادامه جلسه، رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان بناب با اشاره به ضرورت گسترش خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف شهرستان، از خیران برای مشارکت در تأمین یک دستگاه کامیون برای ایجاد و راه‌اندازی کتابخانه سیار جهت ارائه خدمات کتابخانه‌ای برای مناطق کم‌برخوردار و فاقد کتابخانه دعوت کرد.

امیر صادقیان اظهار کرد: راه‌اندازی کتابخانه سیار امکان دسترسی روستاها و مناطق کم‌برخوردار به منابع مطالعاتی را فراهم می‌کند و از خیران فرهنگ‌دوست شهرستان دعوت می‌کنیم در خرید این کامیون مشارکت کنند.

وی افزود: نام خیر یا خیران مشارکت‌کننده بر روی کتابخانه سیار ثبت خواهد شد تا این اقدام فرهنگی به عنوان یادگاری ماندگار، نشان‌دهنده نقش خیران بنابی در توسعه فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی باشد.