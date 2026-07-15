شناسایی ۳۷۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعلهگری ظهر چهارشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر کردستان، ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران این رسانه در انعکاس اخبار و رویدادهای استان به ویژه در حوزه مالیاتی، گزارشی از عملکرد و اقدامات این ادارهکل ارائه کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با استفاده از ظرفیتهای نظارتی، شناسایی مؤدیان و رصد فعالیتهای اقتصادی، حدود ۳۷۰ میلیارد تومان مالیات از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی مطالبه و وصول شد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان افزود: یکی از شیوههای رایج فرار مالیاتی، استفاده از حسابهای اجارهای، کارتهای بانکی افراد دیگر و روشهایی از این دست است که برخی افراد با هدف پنهان کردن درآمد واقعی خود از آنها استفاده میکنند.
فعلهگری ادامه داد: در برخی موارد مشاهده میشود که صاحبان کسبوکار از مشتریان خود درخواست میکنند مبالغ مربوط به معاملات را به حساب اشخاص دیگر واریز کنند؛ اقدامی که برخلاف قانون بوده و با هدف فرار از پرداخت مالیات انجام میشود.
وی با بیان اینکه این موارد از طریق روشهای مختلف تحت رصد امور مالیاتی قرار دارد، گفت: پس از شناسایی این تخلفات، هم صاحب حساب و هم فردی که درآمد واقعی متعلق به اوست باید درباره منشأ وجوه و فعالیت اقتصادی خود پاسخگو باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان تأکید کرد: مطالبه مالیات در نهایت از شخصی انجام خواهد شد که صاحب اصلی درآمد بوده است، اما استفاده از حسابهای اجارهای و ابزارهای غیرقانونی برای فرار مالیاتی نیز تبعات قانونی به دنبال دارد.
فعلهگری خاطرنشان کرد: تاکنون پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شده و در صورت شناسایی موارد مشابه از طریق بازدیدهای میدانی، گزارشهای مردمی یا سامانههای هوشمند، علاوه بر مطالبه مالیات، موضوع از مسیر قضایی نیز پیگیری خواهد شد.
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